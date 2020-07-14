Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları

Koronavirüsü salgını döneminde güvenli liman olarak görülen altında yükseliş sürüyor. İç piyasada gram altının fiyatı geçtiğimiz günlerde 400 TL ile rekor tazeledi. Altın fiyatlarında hareketlilikler sürüyor ve gram altın fiyatları yatırımcının gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Son aylarda yükselişteki altın fiyatlarındaki son durum haberimizde…

14 temmuz altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın: 653,70 Lira

Yarım altın: 1.305,70 Lira

Gram altın: 396,61 Lira

Cumhuriyet altın:2.601,80 lira

Altın fiyatını etkileyen faktörler

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.