Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Temmuz çeyrek ve gram altın fiyatları
Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son haftalarda tarihi yükseliş göstermişti. Peki, 14 Temmuz 2020 altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? İşte son rakamlar...
Koronavirüsü salgını döneminde güvenli liman olarak görülen altında yükseliş sürüyor. İç piyasada gram altının fiyatı geçtiğimiz günlerde 400 TL ile rekor tazeledi. Altın fiyatlarında hareketlilikler sürüyor ve gram altın fiyatları yatırımcının gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Son aylarda yükselişteki altın fiyatlarındaki son durum haberimizde…
14 temmuz altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek altın: 653,70 Lira
Yarım altın: 1.305,70 Lira
Gram altın: 396,61 Lira
Cumhuriyet altın:2.601,80 lira
Altın fiyatını etkileyen faktörler
Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;
1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,
2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,
3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,
4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,
5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,
6- Merkez bankalarının para politikaları,
7- Reel faiz hadleri,
8- Enflasyon oranları,
9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,
10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,
11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,
12- Spekülatif amaçlı işlemler,
13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.