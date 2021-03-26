Altın fiyatları ne kadar? İşte 26 Mart günü güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yaşadığı ani iniş ve çıkışlarla gündem olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarından gelen son dakika verilerine göre; bugün sabah saatlerinde altının gram fiyatı yükselişe geçti.
Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz senenin son aylarında peş peşe rekor kırarak tarihi seviyelere çıkan ve ardından düşüşe geçen altının yatırımcısı 26 Mart sabahında gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan satıldığını merak etmeye başladı. Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? 26 Mart 2021 Cuma anlık güncel altın kuru fiyatları merak ediliyor. İşte 26 Mart 2021 Cuma altın fiyatları...
Gram altın ne kadar?
Alış: 442,30
Satış: 442,35
Çeyrek altın kaç TL?
Alış: 715,00
Satış: 731,00