Altın fiyatları ne durumda? 14 Temmuz altın fiyatları...
Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını kaç TL? Yarım altın kaç TL? Gram altın kaç TL? Tam altın kaç TL? İşte ayrıntılar...
Rekor tazeleyen altının yükselmesinin ardından yatırımcılar, altın fiyatlarını daha yakından incelemeye başladı.
Altın fiyatları yatırımcının gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.
Çeyrek altın kaç TL?
Alış: 645,00
Satış: 653,40
Tam altın kaç TL?
Alış: 2.654,55
Satış: 2.613,91
Gram altın kaç TL?
Alış: 396,51
Satış: 396,58
Cumhuriyet altını kaç TL?
Alış: 2.657,00
Satış: 2.697,00
Yarım altın kaç TL?
Alış: 1.289,90
Satış: 1.305,20