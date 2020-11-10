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Ekonomi Altın fiyatları için şoke eden yorum! Uzmanı açıkladı! 2 ay içerisinde…
Ekonomi

Altın fiyatları için şoke eden yorum! Uzmanı açıkladı! 2 ay içerisinde…

Dün çakılan ve gün içinde tekrar yükselişe geçen altın fiyatları için bomba bir yorum yapıldı. Uzmanlar altın fiyatları için Ocak ayına kadar 600 TL olabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:42:00 -
Altın fiyatları için şoke eden yorum! Uzmanı açıkladı! 2 ay içerisinde…

Altın fiyatları büyük düşüşün ardından tekrar yükselişe geçti. Dün 482 lira sınırına kadar inen altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Altındaki ana yükseliş sürerken 10 Kasım Salı gününe yükselişle başladı. İşsizlik rakamlarının açıklanmasının ardından altın fiyatları 510 lira sınırına kadar yükselmesinin hemen ardından yeniden bir çekilme yaşayarak 500 lira seviyesine doğru geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan'ın getirilmesi de altındaki düzeltmenin ana nedeni oldu.

Altın fiyatları yükselecek mi?

Uzmanlar altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini iddia ederken kurlarda yaşanan kıpırdanmalar küçük yatırımcıda paniğe neden oldu. Altındaki düşüşün devam edeceğine inanan yatırımcılar ellerindeki altını bozdurma yoluna gitti. Altın fiyatlarındaki oynaklık devam ederken yatırımcının gözü sene sonundaki altın fiyatlarına odaklandı.

10 Kasım altın fiyatları

Gram altın 500 lira

Çeyrek altın 827 lira

Cumhuriyet altını 3 bin 371 lira

22 ayar bilezik 458 lira

14 ayar altın 292 lira

Yarım altın bin 655 lira

Gümüş 6.47 lira

Gram altın 600 lirayı görecek mi?

Yatırım forumlarında yorumlar yapan uzmanlar altın fiyatlarının 2021 Ocak ayında 600 lirayı yeniden görebileceğini iddia ediyor. Öte yandan birçok ulusal kanalda yorumlarda bulunan Altın uzmanı İslam Memiş, youtube hesabında yaptığı açıklamada altının gram fiyatının ilerleyen dönemde 585 - 597 lira aralığına kadar çıkabileceğini açıkladı.

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