Altın fiyatları için gözler bu verilerde! Gram ve çeyrek destek arıyor

Gram altın serbest piyasada 1977 lira, çeyrek altın ise 3242 lira seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Elinde altını bulunan yatırımcılar ise bu seviyelerin hangi destek noktasında yoğunlaşacağını ve dirençlerin hangi seviyelere oturacağını da merak ediyor.

Ons altında öne çıkan veriler

Ons altında dolar endeksi 102 seviyesi üzerine çıkarken, ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve 10 yıllık tahvil faizlerinde yüzde 3,95 seviyesine gelinmesine rağmen geri çekilmelerin sınırlı kalması dikkati çekti. Bugün ABD’de açıklanacak FOMC tutanakları Fed’in faiz politikası ile ilgili detayları takip edilecek veriler arısında bulunuyor. Teknik olarak İlk destek noktası 2060 dolar takip edilirken bu seviye altında 2055 ve 2045 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2070 dolar seviyesi üzerinde 2075 dolar ile 2085 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip ediliyor olacak.

Gram altının destek ve direnç noktaları

Gram altında yaşanan yatay fiyatlamada kur tarafında yaşanan yükselişin yeni yıl ile birlikte ons altında görülen geri çekilmenin birbirini dengelemesi kaynaklı olduğunu söylenebilir. Yurt içinde aralık ayı enflasyon verisi kur üzerinde yukarı yönlü baskı teşkil edebilir. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1975TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1985TL ve 2000TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1970TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. 1960TL ve 1950TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak öne çıkıyor.