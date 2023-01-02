Altın fiyatları güncel, canlı: Gram altın ne kadar? Dolar etkiler mi, rekor sürecek mi? 2023 altın alınmalı mı satılmalı mı?

Canlı altın fiyatları, yeni yılın ilk iş günü olan 2 Ocak Pazartesi günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıla göre kıyaslandığında altının ons değeri Rusya ile Ukrayna savaşının etkisiyle 2 bin doları geçti. Gram altın ise 2022 yılının son günlerinde yükselişini sürdürerek son günlerin rekorunu kırdı. Gram altın, çeyrek ve ONS altın yıl sonunda ne kadar olacak konusu gündemde. Altın için tahminini yükseltti. İşte, kuyumcu altın fiyatları canlı: 2 Ocak Pazartesi ons, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları...

Altının gram fiyatı yeni rekorlar kırarak bin 100 lira bandına dayandı. Yeni yılda altın fiyatları ne olacak, beklentiler ne? 2023 "altın yılı" mı olacak? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç para? Yatırımcı altın almalı mı satmalı mı?

Şirin Sarı'nın öne çıkan değerlendirmeleri:

"Altında 2022'nin son döneminde başlayan hareketi yıl sonunda bekleyebiliriz. Bunun nedeni enflasyon ve resesyon tarafındaki fiyatlamalar oldu. Geçtiğimiz zamanlara baktığımız zaman dünyanın resesyona girdiği zaman altının pozitif ayrıştığını görüyoruz. Bunun fiyatlanması altın tarafına girmiş olabilir. Bunun yanında dolar endeksinin yükselişi de altın fiyatlarında etkili oldu.

A habere konuşman Altın ve piyasalar uzmanı ekonomist Sarı konuşmasının üstüne şöyle anlatı; Ancak dolar endeksinin tekrar düşüşe girmesiyle altın dahil bütün emtialar değer kazandı. Çin'in kovid önlemlerini gevşetmesi altının güçlenmesinde rol oynadı. Merkez bankalarını faiz artırımında sona gelmesinde altının yükselmesinde etkili oluyor. Ons altının fiyatını bin 800 doların üzerinde kapatması pozitif olarak algılandı. Bu seviyenin üzerinde kalırsa bin 875 seviyelerini takip edeceğiz..

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Gram Altın son 24 saat içerisinde yüzde 0,34, son bir haftada yüzde 1,93 oranında değişti. 1 Gram Altın fiyatı, anlık olarak bin 100 lira 26 kuruşa karşılık geliyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.823,78

1.824,26

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.754,23

1.793,29

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

7.015,23

7.149,47

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

3.496,65

3.585,70

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

7.015,23

7.149,47

ATA ALTIN FİYATI

7.341,43

7.522,76

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

612,28

736,67

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.009,21

1.074,14

Dolar altını etkiler mi?

Piyasalar ülkelerin ekonomik, siyasi ve jeopolitik başta olmak üzere birçok gelişmeden etkilenebilmektedirler. Bilindiği üzere altın dolar ile ters korelasyondadır. Yani normal piyasa şartlarında dolar düştüğünde altın yükselir, dolar yükseldiğinde ise altın fiyatı düşer. Petrol fiyatlarını tüm yatırım araçlarını etkiler. Ülkemiz petrol sektöründe kamuda dikey entegrasyonda TPAO Türkiye'nin ulusal petrol şirketidir. Gerçekleştirilmiş ve devletin akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiler. Türkiye de petrol arama yetkisi kimde: 1935: 22 Haziran 1935 tarihinde yürürlüğe giren 2804 sayılı kanunla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) kurulmuş, Altın ve Petrol Arama ve İşletme İdareleri kaldırılarak bütün görevleri MTA'ya devredilmiştir.

Dolar kuru bugün itibariyle, alışta 18,7204 TL, satışta 18,7292 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar alış kuru ve dolar satış kuru 02.01.2023 tarihi itibariyle saat 13:39'de güncellenmiştir. 1 Dolar 18,7204 Türk Lirası karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 18,7204 Türk Lirası alınabilmektedir.

1 Dolar Serbest Piyasada Ne Kadar? Dolar kuru en son...

Dolar, düne göre %0.08 değişim ile son olarak, Dolar alış kuru 18,7204 TL, dolar satış kuru 18,7292 TL’dir.