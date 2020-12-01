Altın fiyatları, gram altın alış satış fiyatı, çeyrek altın ne kadar 1 Aralık altın düştü mü?

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. ABD'de yapılan seçimler, koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmaları altın piyasasını da vurdu. Çeyrek altın, gram altın yatırımı yapan vatandaşlar altındaki son durumu merak ediyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte altında son durum...

22 ayar bilezik fiyatı

ALIŞ: 419,93

SATIŞ: 436,17

Ata altını ne kadar?

ALIŞ: 3.097,20

SATIŞ: 3.155,30

Cumhuriyet altını fiyatı

ALIŞ: 3.161,00

SATIŞ: 3.208,00

Tam altın kaç para?

ALIŞ: 3.058,15

SATIŞ: 3.120,46

Yarım altın fiyatı

ALIŞ: 1.508,50

SATIŞ: 1.552,40

Çeyrek altın kaç para?

ALIŞ: 729,60

SATIŞ: 738,90

Gram altın alış satış fiyatı

ALIŞ: 449,06

SATIŞ: 449,16