Altın fiyatları, gram altın alış satış fiyatı, çeyrek altın ne kadar 1 Aralık altın düştü mü?
Altın fiyatları 1 Aralık Salı altın ne kadar, kaç TL? Haftalardır düşüşte olan altın alış satış fiyatları ile birlikte tam, yarım, Ata, Cumhuriyet, 22 gram bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın düştü mü? Çeyrek altın kaç paradan alınıyor, satılıyor? İşte detaylar.
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. ABD'de yapılan seçimler, koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmaları altın piyasasını da vurdu. Çeyrek altın, gram altın yatırımı yapan vatandaşlar altındaki son durumu merak ediyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte altında son durum...
22 ayar bilezik fiyatı
ALIŞ: 419,93
SATIŞ: 436,17
Ata altını ne kadar?
ALIŞ: 3.097,20
SATIŞ: 3.155,30
Cumhuriyet altını fiyatı
ALIŞ: 3.161,00
SATIŞ: 3.208,00
Tam altın kaç para?
ALIŞ: 3.058,15
SATIŞ: 3.120,46
Yarım altın fiyatı
ALIŞ: 1.508,50
SATIŞ: 1.552,40
Çeyrek altın kaç para?
ALIŞ: 729,60
SATIŞ: 738,90
Gram altın alış satış fiyatı
ALIŞ: 449,06
SATIŞ: 449,16