Altın fiyatları: Gram, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik, ata, çeyrek, yarım altın ne kadar? Altın için yeni çarpıcı tahminler

Son zamanların en çok kazandıran yatırım aracı olan altın fiyatları hakkında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, banka ve serbest piyasada alınan dolar ve altın için makas aralığına dikkat çekti.

Altın piyasası konusunda tahminleri ile dikkat çeken finans analisti İslam Memiş, DAS'ların gram altına alternatif olacağını söyledi. Memiş, “Hem kar üzerinden bir vergilendirmesi yok hem de kapınıza kadar getirilecek” dedi.

27 KASIM PAZAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?