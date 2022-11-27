Altın fiyatları: Gram, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik, ata, çeyrek, yarım altın ne kadar? Altın için yeni çarpıcı tahminler
Altın alacak olanlar dikkat! Fed'in faiz artırımlarında yavaşlama sinyalleriyle yükselişe geçen altın fiyatları 2022'deki 8 aylık düşüş trendini bu ay kırıyor. Aylık bazda ons altın fiyatı Kasım'da 2022'nin en büyük yükselişini yapmaya hazırlanıyor. FED faiz kararı merakla bekleniyor. Canlı altın fiyatları bugün de gündemdeki yerini aldı. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? Peki, 26 Kasım Cumartesi günü bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Hafta sonunda da çeyrek altın ve gram altın yüksek seviyesini koruyor. İşte, canlı altın grafik... İşte 27 Kasım 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
Altın fiyatları 27 Kasım Pazar günü piyasalar kapalı. Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Gram altın bin 50 lira, çeyrek altın ise bin 700 lira seviyelerinde seyrediyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar altın fiyatlarını merak edip araştırıyor. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları piyasaların kapalı olduğu 27 Kasım Pazar günü araştırılmaya başlandı. FED faiz kararının 14 Aralık'ta açıklanması bekleniyor. Peki çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 27 Kasım güncel altın ve altın bilezik fiyatları...
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27 KASIM PAZAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
14 ayar altın bilezik 580,95 TL'den alınıyor ve 693,21 TL'den satılıyor.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
18 ayar altın bileziğin alışı 737,64 TL iken satışı ise 853,00 TL oldu.
22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar altın bilezik 958,30 TL'den alınıyor ve 1.020,84 TL'den satılıyor.
GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış/satış: 1.051,21/ 1.051,84
Yarım altın alış/satış: 3.353,35/ 3.439,50
Çeyrek altın alış/satış: 1.681,93/ 1.719,75
Altın nedir?
Altın, Au sembolü ile gösterilen ve atom numarası 79 olan element. Saf halinde parlak, hafif kırmızıya çalan sarı renkli, yumuşak, sünek ve dövülgen bir metaldir. Altın doğada serbest olarak bulunan ve kolay işlenebilen parlak ve sarı renkte olan bir elementtir.