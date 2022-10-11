Altın fiyatları düşerken İslam Memiş’ten son dakika uyarısı: O tarihte 1400 lira

Altın yatırımcılarını üzen gelişmeler yaşanıyor. Altın fiyatlarındaki kan kaybı tüm hızıyla sürüyor. Geçen hafta ons tarafında yaşanan ciddi yükseliş ile gram altın fiyatı 1039 TL'ye kadar yükselmişti. Bugün (11 Ekim 2022) Salı günü altın fiyatlarının ciddi şekilde düştüğü görüldü. Kapalı Çarşı'da gram altının fiyatı 994 TL'den işlem görüyor. İşte altın fiyatlarındaki düşüşü gösteren son rakamlar...

Gram altın ne kadar?

Kapalı Çarşıda gram altının fiyatı 994 TL'ye kadar düştü. Gram altın 4 Ekim günü 1039 TL ile rekor bir seviyeyi görmüştü. Günü 994 TL ile kapatan gram altında böylelikle 46 TL kayıp yaşanmış oldu.

Altın neden düştü?

Geçtiğimiz hafta ani bir yükselişle başlayarak 1735 dolara kadar yükselen altının onsu Fed'den gelen faiz sinyalleriyle güç kaybetmeye başladı. Fed'in agresif faiz artışlarına devam edeceği yönündeki beklentilerle altının ons yeni haftada 1700 doların altına sarkarak 1660 dolara kadar geriledi. Bu rakamlar da altının gram tarafını ciddi oranda etkiledi.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili şunları söyledi: Altının ons fiyatında yaşanan düşüşün iki ana sebeplerinden birisi, dolar endeksinin yükselmesi. İkincisi ise teknik olarak satışların gelmesi. 1728 seviyesine kadar çıkan ons fiyatı haliyle kar satışları getirdi. 1680 dolar seviyesine kadar bir problem görünmüyor. Gram altın fiyatının ekranlarda olduğu gibi görünmediğini tekrar vurgulamak isterim. Yıl sonu öngörülerimizde herhangi bir değişim söz konusu değil. Ons tarafında 2000 dolar seviyelerini bekliyoruz. Gram altında 1280 seviyesi kırıldıktan sonra 1400 lira seviyelerini bekliyoruz.