Altın fiyatları düşer mi? ABD'li bankadan dikkat çeken rapor

Altın fiyatlarıyla ilgili araştırmalar sürerken, ABD'li dev banka JP Morgan, 'Fed'in faiz artırmasıyla birlikte altın fiyatlarında düşüşün yaşanabileceğine yönelik' rapor yayımladı.

JP Morgan analistleri, Fed'in 2022'de para politikasını sıkılaştırmaya başlamasıyla birlikte altının bu adımın etkilerine karşı dayanamayacağını düşünüyor. Raporda, Fed'in genişlemeci para politikasını terk etmesiyle altın ve gümüş fiyatları üzerinde 2022 senesi boyunca baskı oluşacağı, 2022 yılının ilk çeyreğinde ons altının 1765 dolar seviyelerine düşeceğini ve istikrarlı şekilde düşmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi. 2022'nin son çeyreğinde altın fiyatlarının 1520 dolara kadar gerileyebileceği de raporda not edildi.

ABD cephesinde enflasyon ve istihdam verileri başta olmak üzere ekonomik veri akışları ve Fed'in izleyeceği yol haritası ons altının seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. Enflasyondaki yükseliş ve istihdam piyasasındaki iyileşmeye bağlı olarak Fed'in faiz artırımlarını gündeme alması ilerleyen süreçte ons altın üzerinde aşağı yönlü risk unsurları olarak izlenecektir.

2022'de 8 defa yapılacak olan FED FOMC toplantılarının tarihleri şöyle:

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25-26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15-16 Mart FOMC toplantısı

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3-4 Mayıs FOMC toplantısı

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14-15 Haziran FOMC toplantısı

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26-27 Temmuz FOMC toplantısı

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20-21 Eylül FOMC toplantısı

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1-2 Kasım FOMC toplantısı

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13-14 Aralık FOMC toplantısı