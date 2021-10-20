Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın fiyatları son durum

Altın fiyatları 2021’in ilk dokuz ayında inişli hafik de çıkışlı bir serüven izledi. Ancak son günlerde altın fiyatları dolar kurunun yükselişine paralel olarak hızlı yükselişe geçti. Altına yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarının yükselmeye devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Gram altın: 532 TL, Çeyrek altın: 870 TL, Yarım altın: 1740 TL Cumhuriyet altını: 3577 TL’yi görürken altın fiyatları düşer mi, çıkar mı? sorularının cevabı için uzmanlara kulak kabartılıyor.

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

ANZ Bank stratejistleri fiyatların bu yıl 1.850 dolara ulaşmasını ancak gelecek yıl ve sonrasında rüzgarın tersine dönmesini bekliyor. Banka gelecek yıl geri çekilme yaşamadan önce fiyatların 1.850 dolara yükselmesini bekliyor. ABN Amro ise olumsuz bir tablo çiziyor. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda ons altın fiyatında gerileme bekleniyor. Dünyadaki jeopolitik gerginlikleri dikkate alacak olursak, altın bunlardan da destek alabilir. Önümüzdeki dönemde altının yukarı yönlü hareketini sürdüreceği beklentisi söz konusu. Altın fiyatlarındaki beklenti 1800, belki 2000 bin dolar seviyeleri. Öte yandan altın 3 yılda % 42 yükseldi.