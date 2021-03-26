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Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın 26 Mart anlık ve güncel altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın 26 Mart anlık ve güncel altın fiyatları

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası vatandaşlar altın fiyatları son durumu merak ediyor. Merkez Bankası’nadki görev değişimi sonrası altın fiyatları, döviz kuruyla birlikte yükselişe geçti. Altını olanlar çeyrek altın bugün ne kadar, gram altın kaç para bugün, cumhuriyet altını ne kadar oldu, tam altın düştü mü, çıktı mı? sorularını sormakta. İşte 26 Mart son dakika altın fiyatları, güncel ve anlık altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 09:46:00 - 2021-03-26 09:47:15
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın 26 Mart anlık ve güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın bugün kaç para? Merkez Bankası’ndaki başkanlık değişimi sonrası altın fiyatları bir hayli yükseldi ve altına yatırım yapanların yüzünü güldürdü. Altın fiyatları ne kadar? Haftanın son günü olan 26 Mart Cuma günü altın kaç paradan alınıp satılıyor merak ediliyor. Gram altın fiyatları bugün kaç parayla başladı? Gram altın fiyatlarında olduğu gibi çeyrek altın fiyatı da çeyrek altına yatırım yananlarca merak ediliyor. İşte 26 Mart altın fiyatları son durum.

GRAM ALTIN FİYATI

440,37

444,51

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

442,02

442,08

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.726,91

1.727,21

ÇEYREK ALTIN FİYATI

706,36

721,92

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.828,92

2.882,36

YARIM ALTIN FİYATI

1.410,04

1.445,60

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.828,92

2.882,36

ATA ALTIN FİYATI

2.928,53

3.004,39

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

241,55

291,18

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

398,45

427,86

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,44

6,45

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,19

25,21

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