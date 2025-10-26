  • İSTANBUL
Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar?
Ekonomi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Altın fiyatları bugün ne kadar?

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 26 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 26 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 26 Ekim 2025 Pazar gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.545,35 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.683,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.355,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.507,30 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.556,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 96.563,54 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.112,61 dolar

