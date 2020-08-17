Altın fiyatları artacak mı? Bu olursa...

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs pandemisi sonrası altın rekor üstüne rekor kırdı.

Ons altın 7 Ağustos tarihinde 2075 dolara yükselerek tarihi zirvesini yaparken, ons tarafından gelen rüzgarla beraber gram altın 488 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı.

Bu noktanın ardından altın fiyatlarında sert dalgalanmalar meydana geldi. Bu dalgalanmalar vatandaşları Altın düşecek mi?, Altın yükselecek mi? gibi sorulara cevap bulmaya yöneltti.

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para yayınına konuk olarak altın fiyatları hakkında değerlendirmeler yaptı.

"Teşvik paketlerinde yavaşlama olabilir"

Bundan sonraki süreçte teşvik paketlerinde yavaşlama olabileceğini kaydeden Yeliz Karabulut, fiyat hareketleri konusunda kritik seviyeleri açıkladı ve yatırımcıları ikaz etti.

"Altının 1950 dolarlı seviyelerde kalmak için güçlü sebepleri var mı" sorusuna cevap veren Yeliz Karabulut, 2000 doların üzerinde konuşulduğu zamanda bir kar realizasyonu gelebileceğine değinildiğini anımsattı. Karabulut, bundan sonraki süreçte bu teşvik paketlerinin yavaşlayabileceğini, kısa bir süre için belki devam edebileceğini ifade etti.

"Eğer bu seviyenin altına gevşerse..."

Teşvik paketleri konusunda ABD ve Euro Bölgesi'nde bir beklentide bulunulduğunu belirten Karabulut, bunun uzun bir süre devam ettirilebileceğini düşünmediğini ifade etti. Bu açıdan ons altın fiyatları için 1940 dolar seviyesinin mühim bir seviye olduğunu belirten Karabulut, altın fiyatları eğer bu seviyenin altına gevşerse ciddi bir satış baskısı olabileceğini düşündüğünü söyledi.

"Beklenti gerçekleşirse altın fiyatları düşebilir"

Altının bir destek seviyesi oluşturmaya çalıştığını vurgulayan uzman isim, özellikle ABD ve Euro bölgesinde teşvik paketlerinin açıklanması ile bir anlamda beklentinin gerçekleşmesiyle aşağı yönlü bir hareketin devamının gelebileceğini düşündüğünü kaydetti.

Altın fiyatları için kritik seviye olarak 1940 dolar seviyesini belirleyen Yeliz Karabulut, "Özellikle 1940 dolar seviyesinin ben yatırımcılar tarafından takip edilmesini gerektiğini düşünüyorum." dedi. Karabulut, bu seviyelerin kırılması halinde 1850-1750 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabileceğini bildirdi.

"1940 dolar seviyesinin üzerinde yükseliş hareketinin devamı beklenebilir"

Karabulut, 1940 dolar seviyesinin üzerinde ise yükseliş hareketinin devamının beklenebileceğini ifade etti.