Altın fiyatları! Altına yatırım yapmayı bekleyenler: Altın yatırımı, fırsat zamanı geldi mi? Yeni tahmin yapıldı!

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmesi gündemdeki yerini koruyor. Çeyrek ve gram altın başta olmak üzere diğer altın çeşitlerinin fiyatları vatandaş tarafından araştırılıyor. Döviz kurunda yaşanan hareketlenme altın fiyatlarını da etkisi altına aldı. ABD'de kritik verilerin açıklanmasıyla düşüşte olan altında ters rüzgarlar esti. Peki, altın fiyatları son durum ne? Altın neden düştü? Altın yatırımcısı ne yapmalı? İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

ALTIN FİYATI ARTIYOR

Küresel piyasalardaki gelişmeler, ABD'deki bankacılık krizinin yatışması, Fed üzerindeki faiz artırımı baskısının hafiflemesi ons altına satış getirmiş ve hızlı yükselişle 2032 dolardan 1990 dolara kadar gerilemişti.

Ons Altın hızlı düşüş sonrası yeniden toparlanmaya başladı.ABD enflasyon verisinin açıklanmasından önce altındaki hareket 2000 doların üzerine yükselişi getirdi.

ABD enflasyonundan gelecek olan sinyaller altının yön belirlemesi için de etkili olacak. Ons Altın şu sıralar yüzde 0,70 oranında yükselişle 2005 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1988 dolar, en yüksek de 2006 dolar seviyesini gördü.

GRAM ALTIN DA PRİMLENDİ

posta'nın derlediği haberde: Gram Altın fiyatları da yükseliş yaşadı. Ons altındaki hareketlenme ve döviz kurlarındaki volatilite gram altını primlendirdi. Gram altın güne 1233 liradan başladığı aktarıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gün içinde en düşük 1231 lira, en yüksek de 1244 lira seviyesini gördü. Şu sıralar yüzde 0,72 oranında yükselişle 1243 liradan alıcı buluyor.

Analistler ons altın için 2011 doları direnç noktası olarak görürken aşılması halinde 2021 dolara yükselişin olabileceğini belirtti. Destek olarak ise sırasıyla 1988 dolar ve 1966 dolar öne çıktı.

Öte yandan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın, ons altın, gram gümüş, ons gümüş, borsa, dolar ve euro için kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerini sıraladı.

Geçen haftaki ve dünkü altındaki kısmi düşüşü de değerlendiren Memiş, altında uzun vadedeki yükseliş tahminini yineledi.

Youtube kanalında açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, "Altın ve gümüş ne kadar düşecek?" başlıklı videosunda şu değerlendirmelerde bulundu:

Altın ve gümüşteki düşüşler ne kadar devam edecek, döviz kurlarındaki düşüşler devam eder mi, borsadaki yükselişler ne kadar sürebilir, kripto paralarda tekrar yükseliş yaşanacak mı? Bu gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Borsa İstanbul yüzde 3.4'lük değer artışı ile günü tamamladı. Borsa tarafın hızlı bir toparlanma, 5150'ye kadar yükselişleri görebiliriz ancak aşağıda alanımız olduğu için bu yükselişlere kanmamak lazım. Aşağıda yine 4500 ve altındaki rakamlar gelebilir. O yüzden borsa yatırımcısı uzun vadeli bir süreye kendini odaklamalı. Tek hisseye değil, en az 3-4 hisseye yatırım yapmalı. Uzun vadeli beklemeli. Kredili işlem, kaldıraçlı işlem kesinlikle yapmamalı. 2023 yılı için borsa tarafında ne dedik? Profesyoneller kazanacak, acemiler kaybedecek. Şu anda acemi yatırımcıların hızlıca kaçtığını görüyoruz. Çoğu da ilk defa borsaya girmiştim diyor.

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Borsa tarafında her giren uzun vadeli yatırımcı kazanacak ancak kısa vade üzerinden kazanmak, hayal kurmak mümkün değil. 6000 puan seviyesi üzerinde uzun vadede beklentimiz devam ediyor ama kısa vadede bal yemek kolay değil. Aracı kurumlardan destek alabilirsiniz. İslam Memiş, dolar ve euro değerlendirmesinin yaparken 'hangisine yatırım yapılmalı?' sorusuna da yanıt aradı. Memiş'in tahminleri şöyle: "Dolar kuru 19.27 ekranlarda. Serbest piyasalarda 19.62-67 lira aralığında. Haftanın ilk işlem gününde yükselişler devam etti, haziran sonrasına kadar devam edecek. Hedefimiz 24-25 lira aralığı. Şu parti kazanırsa dolar 10 lira olacak, bu parti kazanırsa 30 lira olacak sözleri tam cahil işi. Tam bir komedi. Bugünkü teknik veriler, analizler 24-25 lira aralığını işaret ediyor. Aracı şirketler, finans kuruluşları bu fiyatları makul görüyor.

Euro TL 20.91 seviyesinde ekranlarda. Kapalıçarşı'da 21.25 ve 21.34 lira aralığında. Yani 21 lira üzerinde. Euro dolar paritesi 1.09'a kadar yükseldi ancak 1.0750'ye kadar gerileme mümkün olabilir, dikkat edin uyarılarım vardı. 1.0842 seviyesinde parite.

1.08 aşağısında rakamları beklemeye devam ediyor. Bu seviyeler orta ve uzun vade yatırımcısı için mükemmel fırsatlar verecek çünkü yaz aylarında 1.15 seviyesini bekliyoruz

TAM ALTIN FİYATI

Alış 8.532,00 TL Satış 8.612,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 4.167,00 TL, Satış 4.214,00 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 2.083,00 TL, Satış 2.107,00 TL

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 1.238,49 TL, Satış 1.238,70 TL

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