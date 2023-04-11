Doların sonu mu geliyor: İhracatta ruble doları yakaladı! Dünya da 'dedolarizasyon' fırtınası!

Rusya Merkez Bankası'nın "Finans Sektörü ve Araçları Görünümü" raporunda, Rusya'nın, Mayıs 2022'de dost olmayan ülkelere yönelik doğalgaz sevkiyatları için ödemeleri rubleyle almaya başladığı anımsatıldı.

Söz konusu adım sayesinde rublenin ihracattaki payının önemli oranda arttığı belirtilen açıklamada, "İhracatta ulusal para biriminin (ruble) payı yıl sonu itibarıyla yüzde 30'u geçerek doların payını yakaladı ve euroyu da önemli oranda geçti" denildi.

İhracatta dolar ve euronun payının toplamda yüzde 50'nın altına indiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu durumun Rusya'nın dış ticaretindeki genel yapıyı ve Rus şirketleri için ticarette var olmaya devam eden çeşitli riskleri yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketlerin ve vatandaşların, mevduatlarında yuan başta olmak üzere dost ülke para birimlerinin paylarını artırdıkları ancak dolar ve euronun payının düşmesine karşın yuana kıyasla hala önemli paya sahip oldukları vurgulandı.

Dolar endeksi, şu sıralarda 102,3 ile önceki kapanışın yüzde 0,1 altında dengelenirken, euro/dolar paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 1,0890'dan alıcı buluyor.

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Analistler, ABD'de güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politika adımlarına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında ekonomik aktiviteyi yavaşlatmak istediğini aktaran analistler, buna karşın piyasalarda Banka'nın adımlarının ülke ekonomisinde ani bir durmaya neden olup olmayacağı endişesinin varlığını sürdürdüğünü bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Uluslararası Para Fonu (IMF) Global Ekonomik Görünüm Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 ve 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bilgi: Dedolarizasyon kısaca ekonomiyi dolardan arındırma yani bir nevi mali temizlik demektir.

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