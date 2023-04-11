Doları, altını olanlar: Dolar günü 19,28 Türk lirasına, altın onsu 2.004 dolar... Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31,94 puan artarak 5.124,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 18,47 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 5.110,78 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.082,05, en yüksek 5.143,53 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 artışla 5.124,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,89, sanayi endeksi yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 33,04 puan ve yüzde 0,59 yükselişle 5.641,09 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 33'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Girişim Elektrik Sanayi, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın İşletmeleri ve Oyak Çimento en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​- Altının onsu 2.004 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2.004 dolardan işlem görüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 kayıpla 1 milyon 275 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,2484 lira, satışta 19,3255 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,2246 lira, satışta 19,3016 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2430, dolar/yen paritesi de 133,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 artışla 85 dolardan işlem görüyor.

Altın, Dolar, Euro Yatırımı Yapacak Olanlara İslam Memiş Tarih Verdi

Türkiye’nin en çok takip edilen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten yatırımcıları sevindirecek açıklama geldi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından yatırımcıların dikkatini çekti. Son açıklamasında, dolar, euro, gram altın, gram gümüş, ons altın ve ons gümüş fiyatlarına dair güçlü öngörülerini paylaştı.

Yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edilen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatları hakkında yeni bir açıklama yaptı. Memiş, 1400 TL ile 1500 TL arasında bir fiyat öngörüsünde bulundu ve bu tahminin ne zaman gerçekleşeceğine dair tarih verdi. Ancak uzman isim, yaptığı açıklamaların yatırım tavsiyesi olmadığını vurguladı.

DOLAR MI, EURO MU ALMALI?

Dolar kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzman İslam Memiş, serbest piyasalarda dolar kurunun 19,52 ile 19,54 seviyelerinde olduğunu söyledi. Uzman isim, bu durumun sürpriz olmadığını vurgulayarak yaz aylarında dolar kurunun 24 ile 25 TL seviyelerine yükseleceğini tahmin ettiklerini dile getirdi. Euro ve sterlinin ise yatırımcıları kurtaracağının altını çizen Memiş, bu yıl için euro/dolar paritesinde 1,15 seviyesine kadar bir yükseliş beklediğini açıkladı.

Ekonomi uzmanı İslam Memiş, nakit parasını dolara yatıran vatandaşlara karşı alaycı bir ifade kullandı ve euro ve sterlin ile daha büyük kazançlar elde edebileceklerini belirtti. Memiş, TL bazında düşünüldüğünde euro ve sterlinin doların çok daha üstünde getiri sağlayabileceğini vurguladı. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlara dolar yerine euro ve sterline yönelmesini önerdi.

O TARİHTE 1500 TL

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatı hakkında açıklamalar yaparak sözlerine devam etti. Uzman, ekranlarda gösterilen altın fiyatının gerçek piyasa fiyatı olmadığını belirtti ve Kapalıçarşı'daki fiyatın 1242 TL ile 1245 TL arasında olduğunu söyledi. Ayrıca, altın yatırımcılarına son alım fırsatını da hatırlattı. Gram altın fiyatlarındaki öngörüsünün ise 1400 TL ile 1500 TL aralığında olduğunu belirten Memiş, fiyatlarla ilgili gelişmeleri yakından takip etmek gerektiğini vurguladı.

Bunların yanı sıra, gram altın alamayan vatandaşlar için 2023 yılının son fırsatının yakın zamanda geleceğini ifade etti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada, gram altının Nisan ayında 1240 TL civarında olduğu belirtilirken, bu rakamın haziran ayında 1300 TL, temmuz ayından sonra ise 1400 TL ve ardından 1500 TL civarında olacağının öngörüldüğü söylendi. Bu rakamlara alışılacağını dile getiren Memiş, sözlerini noktaladı.