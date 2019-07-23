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Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.728,00 lira oldu

23 Temmuz 2019 Salı 12:47
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 259,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.728,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİSALI
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)260,60260,80 259,00259,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.717,001.738,00 1.707,001.728,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 238,00242,00 236,00240,00
Lira(Tam) Ziynet 1.678,00 1.698,00 1.668,001.688,00
Yarım Ziynet 839,00849,00 834,00 844,00
Çeyrek Ziynet 420,00425,00

 417,00 422,00

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:47
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