THY- Euroleague
0553 313 94 23

Altın fiyatları

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.426,00 lira oldu

13 Aralık 2018 Perşembe 17:22
Altın fiyatları
İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 azalışla 213,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 348 lira, Cumhuriyet altını 1.426,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 213,400 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


ÇARŞAMBA PERŞEMBE
AlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)214,00 214,20 213,20213,40
Cumhuriyet Ata Lira1.410,00 1.431,00 1.405,001.426,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)195,00 199,00194,40198,40
Lira (Tam) Ziynet1.378,00 1.398,00 1.373,001.393,00
Yarım Ziynet689,00 699,00 687,00697,00
Çeyrek Ziynet345,00 350,00


343,00348,00


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:22
  1. altın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aranan hükümlü yakalandı
    1. Aranan hükümlü yakalandı
    2. CHP Hatay ilçe belediye başkan..
    3. TSK Tel Rıfat'ı vuruyor! Çok sayıda..
    4. Manisa'daki terör örgütü PKK/KCK..
    5. PFDK sevkleri
    6. Artık idare edemiyoruz!
    7. Bandırma'da yağ fabrikasında yangın
    8. İnegöl'de kayıp yaşlı kadının ayak izi..
    9. "Ardı arkası kesilmeyen cezalara maruz..
    10. GÜNCELLEME - Gaziantep'teki kuyumcu..
    11. 7. Köyceğiz Noel Pazarı
    12. Bedelli askerlik yapacaklar dikkat!
    13. Yer: İstanbul'un göbeği! Elektrik..
    14. Midibüs ile otomobil buzlanan yolda..
    15. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    16. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin..
    17. Hedefte çocuklarımız var!
    18. Gaziantep'te sahte para operasyonu
    19. Kardeş kıskançlığında dikkat edilmesi..
    20. AB Liderler Zirvesi Brexit gündemiyle..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!