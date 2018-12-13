Altın fiyatları
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 213,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.426,00 lira oldu13 Aralık 2018 Perşembe 17:22
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 348 lira, Cumhuriyet altını 1.426,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 azalışla 213,400 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|214,00
|214,20
|213,20
|213,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.410,00
|1.431,00
|1.405,00
|1.426,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|195,00
|199,00
|194,40
|198,40
|Lira (Tam) Ziynet
|1.378,00
|1.398,00
|1.373,00
|1.393,00
|Yarım Ziynet
|689,00
|699,00
|687,00
|697,00
|Çeyrek Ziynet
|345,00
|350,00
|343,00
|348,00
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