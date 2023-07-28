Altın fiyatları 28 Temmuz 2023! Altını doları olanlar, Altının fıyatı için dikkat çeken tahmin: Düşüşe geçti!

Fed faiziyle dalgalanan ons altının yaz durgunluğunun, yatırımcı faiz artışlarının durduğuna ikna olduğunda ve en büyük tüketici Hindistan’da beklenen talep artışı ile aşılması bekleniyor.

Yılbaşından bu yana hedeflediği 2000 dolar seviyesine ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güçlü faiz artışları nedeniyle bir türlü ulaşamayan ons altın için durgunluk sona ermek üzere.

ekonomim'in haberine göre, Fed’in faiz artışında perdenin inmek üzere olması ve dünyanın en büyük altın tüketicisi Hindistan’da yaklaşan düğün sezonunun kurumsal yatırımcıları altına davet etmesiyle fiyatlarda yükseliş beklentisi güçlü.

Kısa vadede ise teknik görünümde değişim için 1980 dolar barajının aşılması bekleniyor

Ons altın Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizin 25 baz puan arttığı FOMC toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarla birlikte doların zayıfl amasından destek aldı.

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Ons altında fiyat 20 Temmuz'dan bu yana ilk kez 1982 dolar seviyesinin üzerini test etti. Fakat teknik açıdan önemli bulunan 1980 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olmayan sarı metal buradan satış gördü. Fiyatın 1950 destek seviyesinin altına inip daha sonra ekonomik sinyallere bakarak yükselişine kaldığı yerden devam etmesi olasılıklar arasında.

Anlamlı fiyat yükselişi için 1987 dolar direncinin aşılması gerekiyor

State Street Global Advisors baş altın stratejisti George Milling Stanley, yaz aylarında bekle gör politikası izleyen kurumsal yatırımcının faiz artışlarının durduğuna ikna olması ve Hindistan’da beklenen talep artışı nedeniyle yaz sonunda sarı madene ilgisinin artacağını belirtiyor. Milling-Stanley, "Özellikle Ekim ayı civarında gelen ve yaklaşık altı ay süren Hint düğün sezonuna geçtiğimizde, altında yükseliş yarışına başlayacağımızı düşünüyorum" diyor.

Dolar kurunun durumu, pek çok vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Dolar, iç piyasada yaşanan güncel olaylardan kaynaklı olarak artabiliyor. Dolar, dış piyasadan da etkileniyor. ABD’de yaşanan ekonomik gelişmeler, FED tarafından alınan faiz kararları; bu aşamada etki gösteriyor.

Doların artması, akaryakıt fiyatlarının ve sıfır araç fiyatlarının artmasına da sebep oluyor. Dolarda son birkaç aydır hızlı bir yükseliş meydana geldi. Altın fiyatlarının ne kadar olduğu da merak edilen konular arasında bulunuyor. Altında yaşanan talep artışı, fiyatların artmasına sebep oluyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 26,95 (Alış) - 26,95 (Satış)

EURO: 29,67 (Alış) - 29,68 Satış)

STERLİN: 34,59 (Alış) - 34,77 (Satış

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı 1.696,07 TL

Gram altın satış tutarı 1.696,37 TL

Çeyrek altın alış tutarı 2.764,00 TL

Çeyrek altın satış tutarı 2.796,00 TL

Yarım altın alış tutarı 5.511,00 TL

Yarım altın satış tutarı 5.591,00 TL

Tam altın alış tutarı 11.039,00 TL

Tam altın satış tutarı 11.131,00 TL

Cumhuriyet altını alış tutarı 11.281,00 TL

Cumhuriyet altını satış tutarı 11.452,00 TL

Ata altın alış tutarı 11.345,00 TL

Ata altın satış tutarı 11.421,00 TL

DOLAR VE ALTINDA ARTIŞ SÜRECEK Mİ?

Dolar ve altında artışın sürüp sürmeyeceği merak edilen konular arasında bulunuyor. Dolar ve altının durumu farklı değişkenlerden etkilenerek artıyor. Bu nedenle net bir tahmin yapmak için piyasaları doğru analiz etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra uzman görüşlerinden yararlanmakta da fayda bulunuyor.

Bu sayede yatırım konusunda daha doğru kararlar almak söz konusu oluyor. Dolarda meydana gelen artıştan kaynaklı olarak pahalılık da artıyor. Doların belirli bir dengede tutulması konusunda gerekli ekonomik tedbirler de alınıyor. Böylece fiyat farklılıkları söz konusu olabiliyor.

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