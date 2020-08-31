  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:36:16 -
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 463,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.072,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 461,30 461,50 463,00 463,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.040,00 3.061,00 3.051,00 3.072,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 421,00 425,00 422,00 426,00
Lira(Tam) Ziynet 2.971,00 2.991,00 2.982,00 3.002,00
Yarım Ziynet 1.486,00 1.496,00 1.491,00 1.501,00
Çeyrek Ziynet 743,00 748,00 745,00 750,00

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan ordusundan tehlikeli provokasyon! Bu fotoğraf yeni çekildi
Gündem

Yunan ordusundan tehlikeli provokasyon! Bu fotoğraf yeni çekildi

Avrupa’dan aldığı destekle Akdeniz’de provokasyon girişimlerine devam eden Yunanistan son olarak asker konuşlandırması yasak olan Meis adası..
Olayın ayrıntıları! Türk jetlerine ‘vur emri’
Gündem

Olayın ayrıntıları! Türk jetlerine ‘vur emri’

27 Ağustos Perşembe günü Doğu Akdeniz’de Türk jetleri Yunan jetlerini ‘Navtex’ ilan edilen bölgeye yakın önledi. Türk jetlerinin kilitlenip ..
Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi
Dünya

Suudi Arabistan'daki ölüm kampları görüntülendi

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan, koronavirüsün yayılmasını durdurma çabasının bir parçası olarak yüzlerce Afrikalı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı