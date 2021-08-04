Altın fiyatında gerileme sürüyor

Önceki gün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 487 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, dün de güne değer kaybıyla başlayarak 482,9 lira ile 7 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 484,1 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satıldı.

Dolar 8.30’un altını test etti

Türk Lirasında değer kazancı devam ediyor. Dün dolar/TL 8,29 seviyelerine kadar inerken, Euro/TL 9,85 seviyelerini test etti. Yaklaşık 6 haftadır düşüşünü, gelişmekte olan benzer para birimlerinden pozitif ayrışarak sürdüren dolar/TL’de bu seviyeler en son haziran ortasında görülmüştü. Analistler dolar/TL’de düşüşün devam etmesi durumunda 8,2830’nin hedef olarak izlenebileceğini belirtiyor. Sonraki destek ise 8,23 seviyesinde. Diğer yandan olası yükselişlerde 8,38 tepki gelebilecek direnç olarak takip edilebileceği kaydediliyor.