Altın, euro, doları olanlar kriptoya yöneldi! Flaş stratejik adım: Yatırımcı akını, milyonlarca dolarlık talep

Temmuz ayından bu yana en yüksek fon girişi

Coinshares tarafından paylaşılan rapora göre kripto varlıklara dayalı yatırım ürünlerine geçen hafta Temmuz 2022 döneminden bu yana en yüksek fon girişi olan 117 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Buna göre fon şirketlerinin yönetimi altında varlıklar Kasım ayından bu yana %43 arttı ve 28 milyar dolara çıktı.

Raporda belirtildiği üzere yatırım ürünlerine yönelik işlem hacimlerinde de geçen yılın aynı dönemine göre %17’lik bir yükseliş görülürken haftalık bazda 1,3 milyar dolara yükseldi.

Kripto paralara yatırım ürünlerine talebe bölgesel bazda bakıldığında Almanya’nın tüm fon girişlerinin %40’ını oluşturarak yaklaşık 46 milyon dolarlık fon girişiyle ilk sırada yer aldı. Ardından Kanada 30 milyon dolar, ABD 26 milyon dolar ve İsviçre 23 milyon dolarlık fon girişleriyle Alman kurumsal yatırımcılarını takip etti.

Talebin büyük çoğunluğu Bitcoin’e dayalı fonlara oldu

Varlıklara göre bakıldığında 116 milyon dolarlık fon çeken Bitcoin fonları, diğer kripto fonlarına göre açık ara en çok talep edilen yatırım ürünleri oldu. Diğer yandan bir önceki hafta yüksek talep gören Bitcoin Short ürünü, bu hafta 4,4 milyon dolar gibi kısmi girişler gördü. Bu da yatırımcıların olası bir geri çekilmeye karşılık fonlarını koruma maksatlı bir strateji izlemeye devam ettiği şeklinde yorumlanabilir.

investing'un aktardığı haberde: Çok varlıklı yatırım fonlarından çıkışlar geçen haftada devam etti. Böylece üst üste 9. haftada da bu yatırım ürünlerinden çıkış görülürken toplam çıkış miktarı 6,4 milyon dolar oldu. Bunun yanında Solana, Cardano ve Polygon gibi varlıklara dayalı fonlara girişin devam etmesi, yatırımcıların belirli varlıkları tercih ettiğini gösteriyor.

Raporda değinilen diğer bir kalem olan Blockchain hisse senetlerine de geçen hafta boyunca 2,4 milyon dolarlık girişler olduğu kaydedildi.

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