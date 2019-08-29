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Altın durdurulamıyor

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,63 artışla 289,00 liradan tamamladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 23:54
Altın durdurulamıyor

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 470,00 lira, Cumhuriyet altını 1.924,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,63 yükselişle 289,00 liradan işlem gördü.

Altın piyasasında, en düşük 287 bin lira, en yüksek 289 bin 670 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 287 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 263 milyon 200 bin 349,02 lira, işlem miktarı ise 918,94 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 267 milyon 663 bin 941,87 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 23:54
  1. İstanbul
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  5. 24 ayar külçe altının gram fiyatı

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