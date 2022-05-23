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Ekonomi Altın, dolar ve konut derken ekonomist Ramazan Kurtoğlu son tahminini duyurdu: Evinizi satın! Paranızı ortaya yatırın
Ekonomi

Altın, dolar ve konut derken ekonomist Ramazan Kurtoğlu son tahminini duyurdu: Evinizi satın! Paranızı ortaya yatırın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, emlak piyasasında balon oluştuğunu söyleyerek altın ve imarsız tarlaya yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 13:50:00 - 2022-05-23 13:58:36
Altın, dolar ve konut derken ekonomist Ramazan Kurtoğlu son tahminini duyurdu: Evinizi satın! Paranızı ortaya yatırın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk oldu.

Dolar ve altın fiyatlarındaki artış devam ederken peş peşe uyarılar geliyor.

Ekonomist Ramazan Kurtoğlui yatırım araçlarına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Büyükşehirlerde ev fiyatları balon yapmış durumda. Kirada bir eviniz var ise fiziki altın ya da toprak satın alın. İmarsız tarla alın. Tekrar ediyorum. Altın, imarsız tarla almaya başlayın. Altın, Türkiye'nin dört bir köşesinde değerli olan bir yatırım aracıdır. Gümüş ve paladium spekülasyona açık bir durum. Şu an ev alma değil, satma zamanıdır. Türk lirası dışında asla borçlanmayın. Dolar ve altın ile borçlanmak çok tehlikelidir" dedi.

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Yorumlar

AKINCI 1453

Yaziklar olsun üretimi tesfik etmeyen ekonomist gecinen okumus cahillere !
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