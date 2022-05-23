Altın, dolar ve konut derken ekonomist Ramazan Kurtoğlu son tahminini duyurdu: Evinizi satın! Paranızı ortaya yatırın

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalına konuk oldu.

Dolar ve altın fiyatlarındaki artış devam ederken peş peşe uyarılar geliyor.

Ekonomist Ramazan Kurtoğlui yatırım araçlarına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Büyükşehirlerde ev fiyatları balon yapmış durumda. Kirada bir eviniz var ise fiziki altın ya da toprak satın alın. İmarsız tarla alın. Tekrar ediyorum. Altın, imarsız tarla almaya başlayın. Altın, Türkiye'nin dört bir köşesinde değerli olan bir yatırım aracıdır. Gümüş ve paladium spekülasyona açık bir durum. Şu an ev alma değil, satma zamanıdır. Türk lirası dışında asla borçlanmayın. Dolar ve altın ile borçlanmak çok tehlikelidir" dedi.