Altın, dolar ve gümüş gündemdeyken Ramazan Kurtoğlu o yatırım için uyardı: Elinizdekini çıkarın! Sakın almayın

Kiralık ve satılık ev fiyatları fahiş rakamlara ulaştı. Uzun yıllardır inşaat ve emlak odaklı bir ekonomik modeli benimsenen Türkiye'de kiralar ve değerlerdeki artış akıl sınırlarını aşmış durumda. Milyonlarca insanın aynı anda aynı konudan yakınması ise havada kalan bir konu oluyor.

Konut fiyatlarındaki artışın nedenlerinden biri, inşaat maliyetlerinde yükseliş olurken, maliyet artışında da en önemli neden kurdaki yükseliş. Böylelikle konutta üretimin azalması ile arz sorunları yaşanıyor. TÜİK’in Yapı İzin İstatistikleri’ne bakıldığında ise 2021 yılında yapı ruhsatı verilen daire sayısı yüzde 27,8 oranında artarken, yapı kullanım izni verilen daire sayısı da yüzde 4,4 oranında artış gösteriyor. Bu artış ile konut arzındaki yavaşlama fiyatlardaki yükselişi açıklamaya yetmiyor.

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, konut piyasasında balon oluştuğunu söyledi.

Ramazan Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Çok sayıda dostumuzun sorusuna cevap: Yatırım için ev almayın balon var. Satmak isterseniz tam zamanı. Döviz ve altın ile borçlanmayın. İllaki zaruri bir ihtiyaçtan borçlanacaksanız Türk lirası olabilir zira TL cinsi faizler de artacak" dedi.