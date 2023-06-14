Altın ve dolar uzmanı İslam Memiş Türkiye'ye duyurdu, uyardı: Gram altın, çeyrek altın, kripto rüzgarı

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerini paylaştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcısı ve vatandaş için önemli açıklamalarda bulundu. Altın fiyatlarının haziran beklentisi...

İslam Memiş’ten yatırımcılara Haziran operasyonu uyarısı geldi. Döviz altın ve kripto para yatırımı yapanlara dikkat! Düşüş başlıyor.

Dolar Euro altın fiyatları tavan seviyeleri görmeye devam ediyor. 13 Haziran Salı günü dolar ve Euro zirve rakama ulaştı. Piyasalar yaşanan hareketlilik kripto paraları da vuracak. İslam Memiş Haziran ayı operasyonu diyerek büyük düşüşü açıkladı. Bitcoin’de operasyon başlıyor.

DOLAR FİYATLARI ALTINI ETKİLİYOR!

Altın fiyatları ons ve dolar kuru tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. Altının hangi gelişmelerde fiyatlandığına dikkat çeken Memiş, yurt içi piyasalarda gram altın fiyatını son dönemde doların takip ettiğini belirtti. Bu noktada, dolar tarafındaki yükselişlerin gram altın fiyatını tekrar yükseltiğini ifade etti.

HAZİRAN SONUNA KADAR ALTINDA GERİ ÇEKİLME OLABİLİR!

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Altın gram fiyatının Kapalıçarşı piyasasında şu anda 1.494 TL seviyesinden işlem gördüğüne değinen uzman isim, önümüzdeki ay sonuna kadar kısa vadede gram altın tarafında bir geri çekilme olasılığının olduğunu söyledi.

GRAM ALTIN İÇİN BU SEVİYELERE DİKKAT!

Memiş, "Kısa vade için Haziran ayı içerisinde gram altın tekrar 1.450 TL seviyesi altına sarkabilir. Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman ise Temmuz ayından sonra gram altında yeni rekorlar bekliyorum. Gram altın, 1.550 TL-1.650 TL gibi kademeli yükselişleri sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

"GRAM ALTIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI OLDU"

Yılbaşından bu yana bakıldığında gram altın fiyatının yaklaşık yüzde 48 getirisi olduğuna dikkat çeken Memiş, gram altının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olmaya devam ettiğini ifade etti.

İslam Memiş, ons altın tarafındaki gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulundu. Memiş, "Ons altın dışarıda stabil olarak 1.948 dolar seviyesinde. Burada da kısa vade için 1.910 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Yıl sonuna kadar ons altında, tekrar 2.000 dolar seviyesi üzerinde ataklar gerçekleşebilir." dedi..

ALTIN FİYATLARI İÇİN 2023 YIL SONU TAHMİNİ

İslam Memiş, 2023 yıl sonu altın fiyatları hakkında bilgi verdi. Memiş "Öncelikle kademeli olarak maliye politikası, para politikası açıklamalarını görmek lazım. Sonrasında ise Merkez Bankası faiz kararına odaklanmak gerek. Ama bugünki ekonomik tabloyu göz önünde bulundurduğumuz zaman, gram altın için 1.550 TL öngörüm vardı ve bu yavaş yavaş gerçekleşti.

Seçimden önce gram altın 1.516 TL'ye kadar yükselmişti. Şimdi tekrar 1.550 TL seviyesi yukarı yönlü tırmanacak. Gram altının ne kadar yukarı yönlü gideceğini de Merkez Bankası faiz kararı belirleyecek." ifadelerini kullandı..

İslam Memiş’ten kripto paralar için korkutan değerlendirme geldi. Haziran operasyonu bitcoini vuracak.

KRİPTO PARALARA HAZİRAN AYI OPERASYONU

Haziran ayı operasyonuna değinen İslam Memiş, kripto paralar için dip seviyeyi verdi. Geri çekilmenin yaşanacağını belirten Memiş, ”25 bin 30 bin dolar aralığını takip edeceğiz. Bu trendin bozulmadığını ifade ettim. Ancak Haziran ayında beklediğim büyük operasyonla birlikte Bitcoin’de 22. 500 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum” dedi.

FED KARARI BEKLENİYOR

Uzmanlar ABD, Avrupa, Japonya ve Çin merkez bankalarında yaşanan hareketliğin de etkisi olduğunu belirtiyor.ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günkü toplantısı iple çekiliyor. Bir çok uzman faiz politikasının nasıl işleyeceği ile ilgili tahminlerini sürdürüyor. Fazi arttırımına ara verilmesi durumunda ise piyasaların nasıl tepki verileceği de en çok merak edilenler arasında.