Rusya Kanada ilişkilerinde kan kaybediyor: AN-124 uçak için tartışması büyüyor! Birbirlerine girdiler
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kanada’nın Rus An-124 uçağına el koyma kararının Rusya-Kanada ilişkileri üzerinde ciddi sonuçları olacağını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya, Zaharova yaptığı açıklamada, Toronto’da tutulan Rus An-124 kargo uçağına Kanada tarafından el konulması kararının ikili ilişkiler üzerinde ciddi sonuçları olacağını, Rusya’nın misilleme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.
Zaharova, “Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Kiev ziyareti sırasında, Şubat 2022’den bu yana Toronto havaalanında yasadışı bir şekilde tutulan ‘Rus şirketi Volga-Dnepr’e ait An-124 kargo uçağına iç yaptırımlar mevzuatı uyarınca el koyma prosedürünün başlatıldığı’ yönündeki açıklamasını utanmazca bir çalma deliliği olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Rus tarafının bu kararın pratikte uygulanmasının, Ottawa’nın hataları nedeniyle zaten kırılmanın eşiğine gelen Rusya-Kanada ilişkileri açısından ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda uyarıda bulunarak, Rusya’nın misilleme hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.
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