Rusya Kanada ilişkilerinde kan kaybediyor: AN-124 uçak için tartışması büyüyor! Birbirlerine girdiler

Kanada-Rusya ilişkilerinde yeni bir gelişme yaşandı. Rusya ve Kanada arasında uçak sorunu çıktı. Rusya uçakla ilgili Kanada ile yapılan tartışmayı paylaştı. Ruslara göre daha böyle yapmasının sebebini açıkladı. Ruslarla Kanadalıların kavgası: resmen uçağa Kanada tarafından el konulması kararı sonrası kavga çıktı, ortalık karıştı