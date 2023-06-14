Araç sahipleri böyle indirim görülmedi! Hyundai Tucson fiyatlarında asgari ücret çıkışı!

Alışıla gelmişin dışına çıkarak bu sefer bir indirim haberiyle sizlerle beraberiz. Zira Hyundai Tucson fiyatları adeta dibi gördü!

Hyundai, Haziran ayı fiyat listelerini güncelledi. Hemen hemen bütün otomobillerine zam yapan söz konusu firma, ilginç bir şekilde sevilen C-SUV modeli olan Tucson’un fiyatlarında indirime gitti. Konuyla ilgili Hyundai cephesinden bir açıklama yapılmazken, Tucson satışlarını arttırmak adına böyle bir politika benimsendiği üzerinde duruluyor.

Böyle indirim görülmedi! Hyundai Tucson fiyatları dibi gördü!

Hyundai Tucson, yeni fiyat detaylarına göre 1.190.000 TL’den başlayan fiyatlardan alıcı buluyor. Comfort olarak isimlendirilen bu pakette kullanıcılara 1.6 litrelik benzinli motor ve tam otomatik şanzıman sunuluyor.

Söz konusu motorun 180 beygir güç ürettiğini ve performans olarak beklentileri karşıladığını belirtmekte yarar var.

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Tucson konfor ve güvenlik teknolojileri bağlamında da sınıfının gerekliliklerini fazlasıyla sağlıyor. Geniş bagaj hacmi, rahat koltukları ve yol tutuşuyla kullanıcılarını memnun eden model, zengin donanım seçenekleriyle tüketiciler açısından iyi bir alternatif olarak görünüyor.

Şimdi dilerseniz lafı çok fazla uzatmadan sizleri Hyundai Tucson modelinin güncel fiyat listesine ait işte detaylar!

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT

Fiyatı: 1.190.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus (RLED+FPS) W/O SR * Benzin DCT

Fiyatı: 1.290.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT

Fiyatı: 1.330.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus (RLED+FPS) ** Benzin DCT

Fiyatı: 1.340.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT

Fiyatı: 1.630.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime W/O SR *** Dizel DCT

Fiyatı: 1.240.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT

Fiyatı: 1.295.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT

Fiyatı: 1.445.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT

Fiyatı: 1.605.000 TL

teknolojioku' ya göre: 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik

Fiyatı: 1.845.000 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus PPSeatWIDev**** Hybrid Otomatik

Fiyatı: 1.860.000 TL