Altın, dolar ve euro yatırımcısının yüzünü güldürdü, kazandırdı! 2022 yılında yatırım araçları, en fazla kazandıran...

Altın fiyatları, altının ons değer ve döviz kurlarındaki hareketliliğe paralel olarak dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. 2022 yılının son iş gününe yükselişle başlayan altın fiyatları günü yükselişle kapatmıştı. 2023 yılının ilk gününde altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivme sürüyor. Kapalıçarşı'da alış ve satış altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, geçen yılı yüzde 196,57'lik kazançla 5.509,16 puandan kapattı. Geçen yıl endekste, 2021'e kıyasla 3.651,51 puanlık artış oldu.

Söz konusu dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 207,21'lik artışla 5.388,61 puana, Sanayi Endeksi yüzde 161,57'lik primle 8.904,28 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 251,35'lik yükselişle 4.684,55 puana, Teknoloji Endeksi de yüzde 148,47'lik kazançla 6.362,09 puana çıktı.

Geçen yıl en çok Girişim Elektrik Sanayi'nin hissesi yükseldi

Borsa İstanbul'da geçen yıl en çok yükselen hisse senedi yüzde 1.292,40 ile Girişim Elektrik Sanayi olurken, bunu yüzde 1.182,44 artışla Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve yüzde 739,55 kazançla da Odaş Elektrik izledi.

Geçen yıl en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 42,30 ile Türk Prysmian olarak belirlendi. Bunu yüzde 28,16'lık kayıpla Akfen GMYO ve yüzde 20,96'lık düşüşle Trabzonspor Sportif hisseleri takip etti.

Borsa İstanbul'da 2022'de en yüksek işlem hacmi 1 trilyon 456 milyar 651 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda (THY) olurken, THY'yi 672 milyar 85 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 639 milyar 7 milyon lirayla Kardemir (D) izledi.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri, 248 milyar 999 milyon lirayla Sasa Polyester, 212 milyar 255 milyon lirayla Koç Holding ve 198 milyar 840 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz geçen yılı kazançla kapattı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen yıl yüzde 40,22 artışla 1.094 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 42,03 yükselişle 7 bin 330 lira oldu.

dünuacom'un aktardığı haberde: Serbest piyasada dolar ve avro 2022'yi kazançla kapattı. Geçen yılın sonunda doların satış fiyatı yüzde 41,77 yükselişle 18,7180 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 32,92 artışla 19,9800 liraya ulaştı.

2021 sonunda 17,9310 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı 2022'yi 22,5700 lira seviyesinden kapattı. İsviçre frangı ise 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 39,51 değer kazanarak 20,2850 lira oldu.

Yatırım fonları

Geçen yıl yatırım fonları ortalama yüzde 46,18 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi yüzde 65,81 oldu.

Yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 110,44 ile hisse senedi fonları olurken, BES fonlarında da yüzde 183,11 yükselen hisse senedi fonları en fazla değer kazanan olarak belirlendi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama yıllık getirileri ile kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

1 OCAK 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,69 (Alış) - 18,71 (Satış)

EURO: 20,01 (Alış) - 20,04 (Satış)

STERLİN: 22,54 (Alış) - 22,65 (Satış)

1 DOLAR = 18,71 TL

İşte, 1 Ocak 2023 Pazar hafta sonu altın fiyatlarında son durum...

1 Ocak Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATLARI 1 OCAK 2023

Gram altın fiyatları 1 Ocak Pazar günü güncel verilere göre 1.096,29 lira alış ve 1.096,58 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

1 OCAK ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 1 Ocak günü kaydedilen verilere göre 1.754,06 lira alış ve 1.792,91 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.587,00

Yarım altın satış: 3.650,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.201,00

Tam altın satış: 7.272,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.370,00

Cumhuriyet altını satış: 7.481,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.406,00

Ata altın satış: 7.467,00

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.823,78

1.824,26