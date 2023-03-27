Bakır fiyatlarına ilişkin rekor açıklama: İlk kez ton başına 12 bin dolara kadar yükselebilir! Bir bir duyurdular

2021 yılının son çeyreğinden bu yana dalgalı hareketler içerisinde olan altın piyasası ve döviz kurları hem gündelik hayatı hem de üretim sektörlerini direkt olarak etkiledi. Hali hazırda oluşan yüksek enflasyon sebebi ile hemen hemen her alanda yüksek oranlı maliyet artışlarına rastlanırken 2022 yılının şubat ayında başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı ekonomik tabloyu daha da ağırlaştırdı.

Bugün teknolojiden gıdaya kadar tüm sektörlerde ciddi ekonomik problemlere rastlamak mümkünken dünyanın en büyük özel metal alım- satım merkezlerinden olan Singapur merkezli enerji ticareti şirketi Trafigura, yeni bir öngörü ile gündeme geldi. Şirket, bakır fiyatlarına işaret ederek “Yeni rekorlar gelebilir” mesajı verdi.

ÇİN TALEBİNİN TOPARLANMASINA DİKKAT ÇEKTİ!

Merkezi Singapur’da olan enerji ticareti şirketi Trafigura, 2023 yılı bakır fiyatlarına ilişkin öngörülerini paylaştı. 2022 yılının mart ayında kırılan rekorun bu sene tazelenebileceğini ifade eden şirket, yeni tahminini ton başına 12 bin dolar açıkladı. Yeni rekora sebep olabilecek olan gelişmeye de dikkat çeken şirket, şu ifadeleri kullandı: “Çin talebindeki toparlanma sebebi ile hali hazırda düşük olan stokların bitme riski ile karşı karşıya kalması, bakır fiyatlarında rekorun tazelenmesine yol açabilir.”

DEPARTMAN ŞEFİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Bakır fiyatları ile ilgili olarak İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Trafigura Metal ve Mineraller Departmanı Şefi Kostas Bintas, şu ifadeleri kullandı:” Bana kalırsa önümüzdeki 12 ay içerisinde yeni bir zirve görmemiz muhtemel, Mart 2022 yılında 10 bin doları aşan bakır fiyatı, 12 bin dolara ulaşabilir.”

Goldman Sachs analistleri de bakır fiyatları ile ilgili olarak gazeteye konuştu. tgrt akatradığ haberde: Çin’in bakır talebinin geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 13 oranında artığına dikkat çeken Küresel Emtia Şefi Jeffrey Currie, “İleriye yönelik görünüm olağanüstü derecede olumlu” ifadelerini kullandı.

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