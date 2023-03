Euro Bölgesi için büyüme tahminleri: 2023 yılı 0,3'e çıkan rakamı revize etti. Talebe dikkat çekildi

Enflasyondaki katılığın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre artırmak zorunda bırakacağına işaret eden S&P Global, 2023 yılı için büyüme tahminini yüzde 0'dan 0,3'e çıkarırken, 2024 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 1,4'ten 1'e düşürdü.

"Manşet enflasyon yüzde 2 hedefine 2025 ilk çeyrekten önce ve çekirdek enflasyonu hedefe 2025 üçüncü çeyrekten önce dönmeyecek" değerlendirmesini yapan S&P Global, "Euro Bölgesi ekonomisi için kısa vadeli görünüm karmaşık görünüyor. Sınırlayıcı bir para politikası faiz oranlarının 2024 yılında pozitife dönmesi ile yurt içi talebe aktarılabilir" açıklamasını yaptı.

S&P Global, Euro Bölgesi için 2023 yılı senaryolarının bir çesit stagflasyon yaşanacağı yönünde olduğunu vurguladı.

Kurumsal şirketler kriptoya 5 yılda 30 milyar dolar yatırdı

Küresel verilere göre, 2022'de kripto para birimlerine ve merkeziyetsiz finans uygulamalarına kurumsal yatırımcılar tarafından 10,5 milyar dolar yatırım yapıldığının görüldüğü aktarıldı. S&P Global verileri, kurumsal yatırımcıların, özel sermaye şirketlerinin ve risk sermayesi fonlarının 2018-2022 yılları arasında kripto para birimlerine ve merkeziyetsiz finans uygulamalarına yaptığı toplam yatırımın 30 milyar dolara ulaştığını ortaya koydu.

Küresel ekonomik rüzgarlarla karamsar bir tablo çizmeye başlayan ve dünyaca ünlü merkezi kripto para borsasının çöküşüyle en düşük seviyelerini gören kripto para birimleri, geçen yıl da kurumsal yatırımcılar tarafından bir yatırım aracı olarak tercih edildi. Küresel kripto para borsası Gate.io da kurumsal yatırımcıların ve yüksek net değerli müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen spot blok işlem hizmetini duyurdu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Lin Han, “Duyurduğumuz yenilikçi çözüm, kuruluşların ve yüksek net değerli bireysel yatırımcıların özel ihtiyaçlarıyla uyumlu üst düzey güvenlik, gizlilik ve verimlilik sunuyor” dedi.

5 YILDA 30 MİLYAR DOLAR YATIRIM

S&P Global verileri, kurumsal yatırımcıların, özel sermaye şirketlerinin ve risk sermayesi fonlarının 2018-2022 yılları arasında kripto para birimlerine ve merkeziyetsiz finans uygulamalarına yaptığı toplam yatırımın 30 milyar dolara ulaştığını gösterdi. 2021'in 13,65 milyar dolarlık toplam yatırım turuyla zirvenin yaşandığı bir yıl olduğu bilinirken, dalgalanmalara rağmen kriptoya yatırım yapmak, geçtiğimiz yıl da kurumsal şirketlerin gündemindeki yerini korudu.

Hizmete aldıkları blok spot işlem özelliğinin kurumsal yatırımcıları ve yüksek net değerli borsacıları korumak için özel bir çözüm olduğunu vurgulayan Dr. Lin Han, “Bu çözüm sayesinde büyük alım satım işlemleri güvenlik ve gizlilikten ödün verilmeden, hızlı bir biçimde gerçekleştirilebiliyor. Farklı müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirmek konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

GENİŞ PİYASA ETKİLERİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Yüklü miktarda sermayeyle yapılan yatırımların genellikle yüksek net değerli bireysel yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar ve borsacılar arasında yaygın olduğunun bilindiği kaydedildi. Borsalarda verilen büyük emirler, küçük ölçekli yatırımcıların aşırı alım veya satım davranışlarıyla birleşince genellikle piyasayı etkileyerek dijital varlık fiyatlarında dikkate değer dalgalanmalara neden olabiliyor.

Sundukları blok spot işlem seçeneğinin kurumsal yatırımcıların sık karşılaştığı bu olumsuzlukları azaltmaya yaradığını belirten Dr. Lin Han, “Bu faydasının yanı sıra kurumsal yatırımcılar, Gate.io’nun spot blok işlem çözümüyle birden fazla kripto para biriminde rekabetçi fiyatlandırma, üst düzey likidite havuzları, sıfır ücret ve sıfır performans düşüklüğü, saniyeler içinde tamamlanan işlemler ve üst seviyede gizlilik gibi avantajlardan yararlanabiliyor” diye konuştu.

“BÜYÜK ÖLÇEKLİ TİCARETİ BAŞARIYA ULAŞTIRIYORUZ”

2022 sonunda yürütülen bir araştırmanın, kriptoya yatırım yapan kurumsal yatırımcıların yüzde 62'sinin 12 ay içinde kripto kışına rağmen alım yaptığını gösterdiğini belirten Han, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:



“Devreye aldığımız Gate.io spot blok işlem hizmeti, büyük ölçekli ticaret yapmak isteyen şirketlerin başarıya ulaşması için ihtiyaç duydukları araçları ve esnekliği sunuyor. Kriptoya yatırım yapmak isteyen büyük yatırımcılar, bu hizmet sayesinde ihtiyaçlarına yanıt veren özel çözümlerden, güçlü likiditeden ve rekabetçi fiyatlardan yararlanabiliyor.”



İlginizi çekebilir→ Sanayide hasar tahmini: 170 milyar lira! Varank duyurdu: Her yeri inşa edeceğiz, her an destek sağlayacağız!→ TIKLAYINIZ