Dolar kuru karşısında ucuz dedi! İslam Memiş'ten yeni tahmin, yatırımcısına müjde: Altında alım zamanını açıkladı!

Gram altın fiyatı rekorlarla dolu bir haftayı geride bıraktı. Bu gelişme sonrası Kapalıçarşı’da en çok altın gram fiyatı, çeyrek, Cumhuriyet altını ile 22 ayar bileziğin gram fiyatı merak edilirken yeni haftanın ilk gününde ekranlar kırmızıyı gösterdi. Yeni haftaya hafif düşüş ile başlayan altın fiyatları için ‘düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusu merak edilirken ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş’ten gram altın tahmini geldi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları, yeni haftanın ilk gününde finansal sisteme ilişkin endişelere rağmen Fed cephesinden gelen enflasyona ilişkin vurgular sonrası haftaya düşüşle başladı. Altın fiyatları son 2 haftadır yükseliş trendini güçlendirdi. Ons altın 1 yılın zirvesine yükselirken, gram altın TL fiyatı dalgalanmalar yaşıyor. Dolar kuru 19 liranın üzerinde seyrine devam ediyor. önümüzdeki u hafta içerisinde Ankara'ya ve İstanbul'a bir çok yabancı yatırımcılar gelecek. Mayıs ayında yapılacak seçimlerin Türkiye ekonomisi ve finans piyasalarında köklü bir değişim yaratıp yaratmayacağına dair nabız yoklamak için yıllar sonra İstanbul ve Ankara'da görüşmeler yapacak. Gram altın fiyatı rekorlarla dolu bir haftayı geride bıraktı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılar için çok önemli uyarılar geldi. Gram altın, dolar ve borsanın ne olacağını açıklayan Memiş, kar satışlarının başlayacağı tarihi açıkladı.

İslam Memiş'in tv100'deki "Bu hafta para piyasalarında bu seviyelere dikkat!" başlıklı yazısında dikkat çeken tahminelerde bulundu.

Para piyasaları haftaya sakin başladı.

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Temkinli bekleyişin nedeni kâr satışları.

İki haftadır piyasalar banka iflaslarıyla pozisyon almış, kâr satışlarına ihtiyaç duyulmuştu.

Dolar karşısında tüm enstrümanlar değer kazanmıştı.

Bu hafta kâr satışlarına ve normalleşmeye dikkat!

BİST 100 endeksi:

5 bin 31 puandan kapanış yapan BİST 100 endeksinde 5 bin 150, devamında 5 bin 250 puan seviyesine kadar toparlanma bekliyorum.

Bu hafta pozitif seyrini koruyabilir.

Destek seviyesi olarak 4 bin 950 puan seviyesi geçerliliğini koruyor.

Dolar/TL:

Ekranlarda 19,08, piyasalarda 19,38 lira seviyesinde.

Geçen haftayı ekranlarda 19,05, piyasalarda 19,35 lira seviyesinden tamamlamıştı.

Orta ve uzun vade için görünüm pozitif.

Kısa vadeli baskılanmanın kalıcı olmayacağını öngörüyorum.

EUR/USD:

Geçen haftayı 1,0760 seviyesinden tamamlayan EUR/USD paritesi, haftaya 1,0752 seviyesinden başladı.

1,0635 seviyesi destek, 1,0830 seviyesi direnç konumunda.

Geri çekilmelerin kalıcı olmayacağı, orta ve uzun vadede pozitif görünümün devam edeceği konusunda görüşüm aynı.

Ons altın (xau/usd):

Geçen haftayı bin 978 dolar seviyesinden tamamlayan ons altın, haftaya bin 970 dolar seviyesinden haftaya başladı.

Bu hafta bin 958 dolar seviyesi destek, bin 998 dolar seviyesi direnç konumunda.

Bin 958 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bin 948 dolar seviyesi test edilebilir.

Bu hafta kâr satışlarını takip edeceğim.

Gram altın:

Ekranlarda bin 216, piyasalarda bin 237 lira seviyesinden kapanış yapan gram altın, haftaya düşüşle başladı.

Ekranlarda bin 213, piyasalarda bin 234 lira seviyesinde.

Kısa vade için kâr satışlarını takip edeceğim.

Ekranlarda bin 150-bin 170 lira, piyasalarda bin 170-bin 190 lira seviyesini takip edeceğim.

Orta ve uzun vade için görünüm pozitif.

Ons gümüş (xag/usd):

Geçen haftayı 23,23 dolar seviyesinden tamamlayan ons gümüş, haftaya 23,03 dolar seviyesinden başladı.

Kâr satışları haftası olduğundan kısa vade için 22,80 dolar seviyesi destek, 23,50 dolar seviyesi direnç konumunda.

Orta ve uzun vade için ucuz olmaya devam ediyor.

Çünkü hedef 24, devamında 26 dolar seviyeleri.

22,80 dolar seviyesini alım bölgesi olarak düşünüyorum.

Bugün ve yarın öngördüğüm kâr satışları alım fırsatı olarak ön plana çıkıyor.

Dolar karşısında her şey ucuz. İyi haftalar diliyorum…

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