Altın, dolar ne kadar oldu? 2 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Altın ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı gündel durumu ile ilgili son durumu haberimizde yer verdik. İşte 2 Aralık altın fiyatlarında son durum ve gram-altın yorumu, grafikler, teknik analizler ve haberler.... Gram altın rekor seviyeyi gördü. Yatırımcılar şimdi altın yükselecek mi, düşecek mi? sorusuna yanıt arıyor. Ons altındaki yükselişe paralel olarak yurt içinde gram fiyatları haftanın son gününde yükselişine devam ederken analistlerden kritik uyarılar geldi. Üstüne basa basa uyaran ekonomistler 2023 olmadan hemen alın diyor. Savaş, akaryakıt, konut ve araç alımları altın ve doları etkiliyor. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı enflasyon verisi ile altın için ikili senaryo paylaşan analistler, 2023 yılı için de altın tahminlerini paylaştı.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 1,16 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.080 liradan tamamladı. Tüm zamanların en yüksek seviyesini göre altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 1.079 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,16 değer kazanmasının ardından şu sıralarda 1.814 dolardan alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda resesyon ve enflasyon ikilemi fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD'de tahvil piyasasındaki resesyon fiyatlamaları 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, açıklanan veriler ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller vermeyi sürdürüyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 80 ihtimalle bu ayki toplantıda 50 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 20 seviyesinde bulunuyor.

POWELL’DAN PİYASAYA FAİZ MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü Washington’daki Brookings Enstitüsü’nde bir konuşma yaptı. Powell yaptığı açıklamada, Fed’in faiz artırımlarının hızını “Aralık ayı kadar kısa sürede” azaltabileceğini söyledi.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR

Bugün ise altın için çok kritik bir veri daha açıklanacak. Fed'in, agresif faiz artırımı politikasının hızını yakında yavaşlatabileceği yönündeki beklentiler, merkez bankasının Kasım ayı toplantısının tutanakları ile güçlendi. Bugün açıklanacak olan Kasım ayı istihdam raporu bu beklentileri test edecek. Ekonomistler, ABD ekonomisinin 200 bin yeni iş ekleyerek Aralık 2020'den bu yana en küçük artışı yaşamasını bekliyor. Bu, yılın son Fed toplantısından önceki son tarım dışı istihdam raporu olacak.

Ekonomistler yatırımcıların temkinli olmak için nedenleri olduğunu dile getirerek, son altı istihdam raporunun beşinin tahminlerden daha iyi geldiğini anımsattı.

“FED’E YEŞİL IŞIK YAKACAK”

City Index Analisti Matt Simpson altın fiyatları için yaptığı değerlendirmesinde, “Powell, etkili bir şekilde Fed’in sıkılaşma hızını yavaşlatacağını açıkladı. Bu da doların düşmesine ve altının yükselmesine neden oldu. Güçlü bir istihdam raporu, enflasyon yüksek kalmaya devam ederken Fed’e yürüyüşe devam etmesi için yeşil ışık yakacak. Bu, altın için kötü olan senaryo. Zayıf bir raporun, ileride deflasyonist olan daha düşük tüketici talebine işaret ettiği için altın fiyatları için faydalı olması mümkün” şeklinde yorumda bulundu.

DEV BANKADAN 2023 İÇİN ALTIN TAHMİNİ

HSBC’deki analistler ise altının 2023’ün başlarında savunmada kalmasını ve yıl ilerledikçe yukarı yönlü hareket etmesini bekliyor. Buradan hareketle analistler, “Küresel büyümenin dibe vurduğu, faiz oynaklığının zirveye çıktığı ve risk duyarlılığının yükseldiği bir ortamda, doların 2023’te zayıflaması muhtemel. Zayıf bir dolar, muhtemelen altın fiyatları için olumlu olacaktır” ifadelerini kullanıyor.

Dün günü değer kaybıyla tamamlayan altının ons fiyatı, dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan düşüşün etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde yükselişte… Ons altın, bugün içerisinde en yüksek 1759 doları, en düşük 1739 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0,85 oranında yükselişle 1754 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR 2 ARALIK 2022?

Gram altın fiyatı alış: 1.078,75 satış: 1.078,92

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.748,00 satış: 1.773,00

Yarım altın fiyatı alış: 3.486,00 satış: 3.547,00

Tam altın fiyatı alış: 7.118,00 satış: 7.256,00

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 7.137,00 satış: 7.245,00

Ata altın fiyatı alış: 7.100,46 satış: 7.277,08

İşte 2 Aralık güncel döviz kurları:

Canlı Döviz Kuru

DOLAR 18,6346

EURO 19,6179

STERLİN 22,8655 2

İ. FRANGI 19,9490

YEN 13,8927

K. DOLARI 13,8624

Dolar para biriminin isim anlamı nedir?

Dolar Dolar sözcüğü, 18. yüzyıldan sonra Alman para birimi olarak kullanılan "Thaler" in değişmiş bir şeklidir. Amerika'nın keşfinden sonra İspanya Kralları tarafından yaratılan gümüş parayı ifade eden "Dolera" dan gelmektedir. Dolar, 22 Haziran 1776'dan beri Amerika Birleşik Devletleri'nin para birimidir.

Dolar neden yükselir neden düşer?

Döviz kurunu etkileyen başlıca unsurlar; FED kararları, IMF, Uluslararası ticaret, cari açık, para birimine olan arz-talep, enflasyon değişimleri, ekonomik ilişkiler, yurt içi ve yurt dışı faiz oranları, turizm ve dış ilişkiler olarak tanımlanabilir.

Bir ülkenin ithal ettiği ürün kalemi ve hizmetlere ödediği miktar, ihraç ettiği mal ve hizmetlere ödediği miktarı aşıyor ise cari açık oluşur. Ülkede cari açığın oluşması döviz kurlarının artması demektir. Ayrıca Dövizin ve doların yükselmesinin onlarca nedeni vardır.

Talep, bir mal ya da hizmete olan ilginin artması sonucu oluşur ve bu da o mal ya da hizmetin değerini arttırır. Tüm tüketim mallarında olduğu gibi, para birimleri ve borsalar için de bu geçerlidir. Dolayısıyla dolar da bu kural kapsamında değerlenir ya da değer kaybeder. Doların fiyatı artıyorsa talep artmıştır. Bu noktada yatırım yapma yönelimlerinin de arttığını söyleyebiliriz.

FED aralık toplantısı ne zaman?

FED'in sitesinde yer alan toplantı takvimine göre, bir sonraki faiz kararını toplantı tarihi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.

Dolar ne zaman yükselir?

Ülke sınırları içindeki dolara olan talep, ülke içindeki dolar oranından yüksek ise dolar yükselir.

Yabancı yatırımcıların yatırım yapmaması, mevcut yatırımcının çıkış yapması sonucunda doları yükselir.

Siyasi konjonktür ve problemler doların yükselme nedenleri arasındadır.

Turizm gelirinin azalması doların düşmesine sebep olur.

Eğer üretim az ise ve bir ülke ihtiyaçlarını dışarıdan satın alarak elde ediyorsa dolar sabit bir grafikte.

İSLAM MEMİŞ’TEN 2023 YILI İÇİN REKOR ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise gram altın fiyatları tahmini yaparak Aralık ayı boyunca sert yükselişlerin devam edeceğini ifade etti. Altının Aralık ayının sonunda 1.200 TL olacağını belirten İslam Memiş, 2023 yılı içerisinde ise gram altının 1.400 TL olacağını öngördü.

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