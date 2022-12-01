Altın, dolar ne kadar oldu? 1 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram altın, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Gram altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell'ın sonrası 1072 seviyesine yükselerek rekor kırdı. Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 1 Aralık 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

Ekonomi dünyasında gözlerin üzerinde olduğu FED faiz kararına göre altının ve doların şekilleneceği durum merak ediliyor. İşte güncel döviz kurları...

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 1,16 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1060 TL’den tamamlamıştı. Bugün ise altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1065 TL seviyesinde işlem gördü.

1 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

1 ARALIK 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 18,63 (Alış) - 18,64 (Satış)

EURO: 19,53 (Alış) - 19,54 (Satış)

STERLİN: 22,66 (Alış) - 22,77 (Satış)

1 DOLAR = 18,64 TL

1 Aralık Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...

Spot piyasada altının onsu 1.789 doları gördü. Altın (Çarşamba günü yüzde 1,18'lik artış) Altın dün yüzde 1.1'lik artışının ardından ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir sonraki toplantıda faiz oranı artışlarının hızının yavaşlayacağına dair işaretler vermesiyle yükselişe geçti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.069,25

Gram altın satış: 1.069,45

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.737,00

Çeyrek altın satış: 1.759,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.463,00

Yarım altın satış: 3.520,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.948,00

Tam altın satış: 7.016,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.114,00

Cumhuriyet altını satış: 7.222,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.141,00

Ata altın satış: 7.200,00

22 ayar altın, gram fiyatı

Alış: 975,25

Satış: 1.038,19

FED aralık toplantısı ne zaman?

FED'in sitesinde yer alan toplantı takvimine göre, bir sonraki faiz kararını toplantı tarihi belli oldu. Buna göre; FED faiz kararı yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ, DOLAR DEĞER KAYBETTİ

Powell’ın yumuşama sinyali doları diğer para birimleri ve emtialar karşısında baskılarken, buna paralel olarak altının ons fiyatı yükseliş eğiliminde hareket etmeye başladı.

Fed’den gelen işaretlerin ardından dolar da değer kaybederek üç ayın dip seviyesine geriledi. Dolar endeksi dün yüzde 1 gerilemesinin ardından bugün ekside seyrederek 105,60 seviyesine geriledi.

Yatırımcılar uzun süredir faiz getirisi olmayan altından kaçınarak finansal risklere karşı güvenli liman olan dolara yöneliyordu. Ancak dolardaki bu son gerileme, ons altın fiyatlarındaki 1750 dolar seviyelerinin kırılmasına neden oldu.

Piyasalar, Fed’in 13 ve 14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek politika toplantısında yüzde 91 ihtimalle 50 baz puan büyüklüğünde, yüzde 9 ihtimalle ise beşinci kez 75 baz puan büyüklüğünde faiz artırımına gideceğini fiyatladı.

İSLAM MEMİŞ’TEN 2023 YILI İÇİN REKOR ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise gram altın fiyatları tahmini yaparak Aralık ayı boyunca sert yükselişlerin devam edeceğini ifade etti. Altının Aralık ayının sonunda 1.200 TL olacağını belirten İslam Memiş, 2023 yılı içerisinde ise gram altının 1.400 TL olacağını öngördü.