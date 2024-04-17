Altın devlerinden beklenmedik Türkiye hamlesi! 'Mısır ve BAE'ye kaçacaklar'

Mücevher ihracatçısı kilogramda 5 bin dolarla en çok katma değeri yaratan kesim. 2023 yılında ihracat yüzde 30 artışla 7,6 milyar dolara ulaştı. Altın kotası uygulaması mücevher ihracatçılarının uzun süredir şikayet ettiği ama sesini duyuramamaktan yakındığı bir konu. Dünya fiyatlarında hammaddeye erişim zorlaştığı için Türkiye’den ciddi bir yatırımcı çıkışının olacağı ihracatçı tarafından yapılan bir diğer önemli uyarıydı. Ve bu uyarı yakın zamanda gerçeğe dönüşmek üzere...

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, yerli ve yabancı 30-35 civarında firmanın yatırımlarını yurt dışına taşımak için ön hazırlıklara başladığını söyledi. Sektörün geleceğini tehdit eden gelişmeler yaşandığını vurgulayan Yakın, şöyle devam etti:

Mısır, Malezya ve Dubai’ye kaymaya başladı

“Sektör hammaddesine dünya standartlarında fiyatlardan ulaşamadığı için Mısır, Malezya ve Dubai’ye kaymaya başladı. Bu konuda uyarılarda bulunduk ve maalesef şimdi sermaye ve üretimlerini götürüyorlar. Sadece sermaye ve üretimi değil en iyi ustalarımızı da 5-10 bin dolar maaşlar vererek götürüyorlar. Bu durum hem sektörün önünü kapatıyor hem de ülkenin 50 yıllık emeğinin heba olmasına neden oluyor. Gerekli önlemler alınmazsa ülkeden çıkış çok daha hızlanacak.”

Toplam 275 bin metrekarelik bu tesisler iki yıl içinde teslim edilecek

Burak Yakın ile daha önce yaptığımız bir sohbette sektörde 700 bin metrekare üretim merkezi olduğunu, Yenibosna ve Başakşehir’de üç büyük projenin devam ettiğini söylemişti. Bu gelişmeler ışında projeleri hatırlattığımda şunları söyledi:

“Toplam 275 bin metrekarelik bu tesisler iki yıl içinde teslim edilecek. Ama mevcut şartlarda 5-6 ay daha dayanmak mümkün görünmüyor. Herkes bu merkezlerden aldığı yerleri satacak, bu tesisler atıl kalacak.”

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Bu arada ihracat verilerine bakıldığında tehlike çanları çalıyor. 1 Ocak-14 Nisan 2023 arasında 1 milyar 947 milyon 85 bin dolar olan ihracat bu yılın aynı döneminde yüzde 19,4 düşüşle 1 milyar 569 milyon 211 bin dolar olarak gerçekleşti.

300 bin kişinin çalıştığı, 3 milyon kişinin dolaylı olarak faydalandığı kuyumculuk ekosisteminde bu düşüşün yaratacağı etkinin yıkıcı olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Patronlar Dünyası