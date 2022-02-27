Altın Çocuk ne Real, ne Barça’ya; Premier Lige gidiyor!

Adı transferde La Liga devleri Real Madrid ve Barcelona ile anılan Borussia Dortmund'un Altın Çocuğu Erling Haaland'ın Manchester City'de oynamak istediği ileri sürüldü.

Avrupa takımlarının transferdeki göz bebeği durumundaki Norveçli golcü Erling Haaland ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Haaland, Manchester City'i istiyor

Daily Mail ve Bild'de yer alan haberde, yaz transfer döneminin gözde isimlerinden 21 yaşındaki Erling Haaland'ın Manchester City'de forma giymek istediği belirtildi.

İngiltere Premier Lig'de Everton'ı Phil Foden'ın golüyle 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Manchester City, menajer Pep Guardiola'nın gelecek sezon için takımına iyi bir golcü katmak istediği biliniyor.

İngiliz basınında yer alan haberde, Golcü listesinde Tottenham'dan Harry Kane ve Erling Haaland bulunan İngiliz temsilcisinin, Norveçli santrforun transferinde Real Madrid ve Barcelona'ya göre daha avantajlı durumda olduğu belirtildi.

Haaland son kararını önümüzdeki ay verecek

Haberde, Erling Haaland'ın gelecek sezon nerede oynayacağına önümüzdeki ay karar vereceği belirtildi. 2024'e kadar Dortmund'la sözleşmesi bulunan Haaland, kontratındaki madde sayesinde bu sezon sonunda 75 milyon Euro'ya serbest kalabilecek.

2020'de RB Salzburg'tan 20 milyon Euro'ya Borussia Dortmund'a transfer olan Erling Haaland, süre aldığı 79 maçta 80 gol kaydetti. Bu sezon 20 maçta sahaya çıkan Norveçli oyuncu, 23 gol ve 6 asist üretti.

21 yaşındaki futbolcunun güncel pisaya değeri 150 milyon Euro olarak gösteriliyor.