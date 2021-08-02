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Ekonomi Altın bugün ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın güncel fiyatları
Ekonomi

Altın bugün ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın güncel fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından altın fiyatları vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... Ağustos 2021 güncel altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2021-08-02 19:11:00 -
Altın bugün ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın güncel fiyatları

Altın fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından, vatandaşlar tarafından gündem konusu haline geldi. Bilindiği gibi altın hem takı hem de yatırım aracı olarak kullanılıyor. Bu sebeple de yükselişi ve düşüşü anlık olarak yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından takip ediliyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Altın bugün ne kadar? Ağustos 2021 güncel altın fiyatları ne kadar?

Gram altın

Alış 491TL

Satış 494 TL

Çeyrek altın

Alış 787 TL

Satış 804 TL

Yarım altın

Alış 1.569,85 TL

Satış 1.609,62 TL

Cumhuriyet altın

Alış 3.149,55 TL

Satış 3.209,40 TL

 

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