Altın bugün ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın güncel fiyatları

Altın fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından, vatandaşlar tarafından gündem konusu haline geldi. Bilindiği gibi altın hem takı hem de yatırım aracı olarak kullanılıyor. Bu sebeple de yükselişi ve düşüşü anlık olarak yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından takip ediliyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Altın bugün ne kadar? Ağustos 2021 güncel altın fiyatları ne kadar?

Gram altın

Alış 491TL

Satış 494 TL

Çeyrek altın

Alış 787 TL

Satış 804 TL

Yarım altın

Alış 1.569,85 TL

Satış 1.609,62 TL

Cumhuriyet altın



Alış 3.149,55 TL

Satış 3.209,40 TL