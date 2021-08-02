Altın bugün ne kadar? Anlık gram, çeyrek altın güncel fiyatları
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından altın fiyatları vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2021 fiyatı... Ağustos 2021 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından, vatandaşlar tarafından gündem konusu haline geldi. Bilindiği gibi altın hem takı hem de yatırım aracı olarak kullanılıyor. Bu sebeple de yükselişi ve düşüşü anlık olarak yatırım yapmak isteyen kişiler tarafından takip ediliyor. İşte merak edilen haberin devamı…
Altın bugün ne kadar? Ağustos 2021 güncel altın fiyatları ne kadar?
Gram altın
Alış 491TL
Satış 494 TL
Çeyrek altın
Alış 787 TL
Satış 804 TL
Yarım altın
Alış 1.569,85 TL
Satış 1.609,62 TL
Cumhuriyet altın
Alış 3.149,55 TL
Satış 3.209,40 TL