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Ekonomi Altın bugün kaç TL? (4 Aralık 2020 çeyrek altın - gram altın fiyatları)
Ekonomi

Altın bugün kaç TL? (4 Aralık 2020 çeyrek altın - gram altın fiyatları)

Çeyrek altın - gram altın kaç TL? 4 Aralık 2020 altın fiyatları en son ne kadar oldu? Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında son durum ne? Altın düştü mü, gram altın, çeyrek altın, bilezik ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:33:00 - 2020-12-04 16:35:39
Altın bugün kaç TL? (4 Aralık 2020 çeyrek altın - gram altın fiyatları)

Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından altın fiyatları bir hayli düştü. Altına yatırım yapan ya da gram altın, çeyrek altın alacak vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki altın bugün kaç para? Çeyrek altın, gram altın düştü mü? İşte 4 Aralık altın fiyatlarında son durum.

Gram altın fiyatı

Alış 461,43 TL

Satış 461,50 TL

Çeyrek altın fiyatı

749,50 TL

757,10 TL

22 ayar bilezik fiyatı

421,30 TL

423,00 TL

Cumhuriyet altın fiyatı

2.992,70 TL

3.013,90 TL

Yarım altın fiyatı

1.496,10 TL

1.513,10 TL

18 ayar altın gram fiyatı

198,84 TL

230,80 TL

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