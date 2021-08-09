Altın almalı mı, satmalı mı? Uzman isimden kritik uyarı geldi

Altın fiyatları bir günde rekor düşüş yaşadı. Gram altın bir gecede 30 TL birden düştü. Altın yatırımcısı ise bu ani düşüşün nedeni merak etmeye başladı. İşte altın fiyatlarında düşüşün nedeni.

Altın fiyatları ABD'den gelen olumlu ekonomik veriler nedeniyle dün gece saatlerinde resmen çakıldı. Ons altın 1675 dolar seviyelerine kadar çöküş yaşarken gün içinde toparlanarak 1745 seviyesine kadar çıktı.

Prof. Dr. Sefer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Altındaki düşüşün en temel nedeni ABD'den gelen olumlu veriler. Beklenenin üzerinde istihdam artışının yaşanması ve diğer ekonomik verilerin güçlü gelmesi piyasada şöyle bir algı oluşturdu. 'ABD ekonomisi beklenenden daha hızlı gelişip toparlanıyor. Ons altın için şu an alım fırsatı. ABD piyasalarında dolar endeksi yükseldiği için altın fiyatları geriliyor. Yerli yatırımcılar açısından da bu rakamlar önemli bir alım rakamıdır. Altın için önemi bir fırsat oldu.

Önemli tahmin geldi

Stratejist Cüneyt Paksoy, ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Altın fiyatlarında özellikle son tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD’den gelen şahin bir oluşum vardı. Ons altın 1800 ile 1820 içerisinde tutunamayınca ki önemli ortalamaların olduğu bölge bu.

50 gün ve 200 günlük gibi ortalamada 1800 altında kırılma sinyalini vermişti. Haftaya da çok sert bir hareketle başlamış olduk 1650 ile 1680 bandına kadar bir düşüşten sonra hızlı bir toparlanma çabası izliyoruz.

Bundan sonra bir dönem daha oynaklık devam edecektir. Özellikle ABD tarafından gelecek enflasyon verisi ve FED’den gelecek mesajlar Jackson Hole toplantısına kadar süreçte altında volatilitenin artacağı bir dönem olacaktır. Altın dışında diğer emtia gruplarında da hareketler gözlemliyoruz.

Altının kendine has bir durumu var, petrol de 67 dolar tarafına kadar geriledi. Altın emtia gömleği ile güvenli bir liman. Yukarı yönde harekete geçebilmesi için gözümüz dolarda ve saydığımız haber başlıklarında olacak. Ons altın 1800-1820 bandının üzerine çıkmadıkça her hareket tepki olarak kalacak gibi gözüküyor.

Özellikle 1700 bandı altında 1600 ile 1680 desteğinin çalışması çok önemli oldu. Bu hareketin bir ip olarak kalması için yukarı yönlü hareketlerin yönü de oldukça önemli olacak.

"Geri çekilmeler olabilir"

Gram altın tarafında da ons altındaki gerilemeye paralel olarak aşağı yönlü hareket gözlemledik. Her ne kadar dolar – TL tarafı yukarı yönlü gibi olsa da ons altındaki geri çekilme gram altını da etkilemiş gözüküyor.

Özellikle orada da 200 günlük ortalama 468 lira seviyesine kadar çekildikten sonra an itibari ile 480-485 civarında hareketlilik gözlemliyoruz. Gram altında da 495 ve 500’ün üzerine çıkmadıkça aşağı yönlü geri çekilmeler oluşabilir. Bunlar özellikle 480 altında 450 liraya kadar alım fırsatı olacak gibi görünüyor kısa dönemde.

Temmuz ayında en yüksek aylık reel getiri yüzde 0,11 ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) gerçekleşti. Peki uzmanlar bu konuyla ilgili ne diyor? Ekonomist Enver Erkan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Makro riskler kısa vadede çekince oluştursa da fiyatlama ve değerlemeleri ucuz gören yabancı tekrar borsaya girmek isteyecektir. Bilançolar iyi geliyor. Kötü bir bilanço gerçekleşmesi olmadı.

Faizin getiri potansiyelini sınırlandırdığı, hissedilen getiriyi yüksek enflasyon nötrlüyor. Şu aşamada daha riskli piyasalara doğru bir eğilim söz konusu olabilir. Burada yatırımcı net getiri potansiyelini nerede görecekse oraya doğru yönelecektir. Borsada biraz daha geniş perspektifte bakmak gerekiyor.

Özellikle kısa vadeli getiri hedefine uzun vadede bakmak gerekiyor. Döviz ve altın konusunda tekrar enflasyondan korunma anlamında tekrar rağbet gelebilir.

Şimdi Temmuz ayında dövizde bir düşüş gerçekleşti. TL Bir miktar değer kazandı ancak tekrar döviz yükseliyor. 8 30’lara doğru gerileyen döviz 8.65 seviyesine tekrar yükselmiş oldu.

Bugün itibari ile bu hafta Merkez Bankası’nın faiz kararı var. Merkez’in bu enflasyon düzeyinde uygulayacağı politika çok kritik görünüyor. FED’den de Eylül’de bir açıklama gelebilir varlık alımlarını azaltma yönünde.