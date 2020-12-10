Altın almalı mı satmalı mı? 3 farklı uzmandan önemli uyarı

Yatırımcılar 2021 altın fiyatları ne olacak araştırması yaparken uzmanlar altındaki sert düşüşlerin sebeplerini açıklamaya başladı. ABD ve Çin arasında gerilimin azalmasıyla birlikte yatırımcılar gözlerini ABD'nin koronavirüs salgınına karşı aldığı mali teşvikleri gözlemlemeye başladı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin 916 milyar dolarlık yeni teşvik paketini ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye sunmasıyla birlikte ABD teşvik paketi çalışmaları için adımını atmış oldu. Bu süreçte yön arayışına giren altın fiyatlarının risk iştahının azalmasıyla fiyatları tekrar hareketlendi. Yatırımcıların riskli varlıklara yönlenmesi ons altın fiyatını düşürdü. Altın fiyatları 2021 yılında ne olacak merak eden yatırımcılar uzmanların güncel altın tahminlerini araştırıyor. Peki altın fiyatlarının düşmesinin sebebi nedir, altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? İşte üç farklı uzmandan güncel altın yorumu...

"Altın fiyatlarındaki düşüş kalıcı değil"

AA Finans Analisti Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada, koronavirüs aşısının iyimser bir hava yaratmasına değinerek, ons altın fiyatlarında dolar/TL'nin gerilemesinin de gram altın fiyatları için sert düşüşlere neden olduğunu belirtti. Memiş açıklamasında yatırımcıların güvenli liman olarak kabul edilen altından uzaklaşarak riskli yatırım kaynaklarına yöneldiklerini vurguladı. Altın fiyatlarında ani yaşanan sert düşüşlerin sabit olmayacağını belirten Memiş, "Kasım'da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu" ifadelerini kullandı. Peki altın fiyatları yükselecek mi?

Başta Almanya, Rusya, Amerika ve Çin olmak üzere birçok ülkeden gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda olumlu bir hava yarattığını belirten ve yatırımcıların bu coşkudan etkilenerek güvenli limandan uzaklaşarak kıymetli metallerini satarak borsaya yöneldiğini aktaran Memiş, "Covid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığını marttan sonra tekrar görmüş olduk. Güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcılar, riskli varlıklara yöneldi. Ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatları nasıl yükselir?

Yatırımcıların merak ettiği altın fiyatlarını ne yükseltir sorusu son günlerde cevabı en çok aranan sorulardan birisi oldu. Memiş açıklamasında bu konuya da değinerek, altın fiyatlarının yükselmesinde neler etkili oluyor sorusunun cevabını verdi. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, altın fiyatlarının yükselişlerini destekleyecek etkenlerin; teşvik paketiyle alakalı çağrıların hızlanması, Fransa ve İran'da artan jeopolitik riskler, vaka sayıların yaşanan artışlar, yeni kısıtlamalar ve düşük faiz politikalarının devam etmesi olarak sıraladı. Peki altın fiyatları düşecek mi? İşte diğer uzmanların güncel altın beklentileri...

Altın fiyatları ne olacak?

InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu, altın fiyatları için yorumunu yaparak, tahminlerini paylaştı. Altının ons fiyatının dünkü sert düşüşüne değinen Topçu, bu düşüşün ardından altın fiyatlarının 1,830 dolara kadar gerileyerek burada bekleme modunda olduğunu vurguladı. Altın fiyatlarının dikey yönde rota çizmesi için ülkelerin koronavirüse karşı aldığı mali teşvik paketlerinin önemini vurgulayan Topçu, "Bu paketlerin finansmanı hem de mevcut sistemi desteklemek ve ayakta tutmak için yapılan büyük çaplı varlık alımları ve parasal genişlemeler... Tabii para birimi rezerv para olmayan ülkelerde parasal genişlemelerin boyutunu gelişmiş ülkelerdeki kadar yapamıyorsunuz, yoksa yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya kalıyorsunuz." dedi.

Altın fiyatları neden düşüyor?

Aşı haberlerinin ılımlı havasının tüm dünyada ekonomide büyüme beklentisi yarattığına değinen Topçu, bu beklentinin altın fiyatlarını aşağı yöne çektiğini belirtti. Topçu açıklamasında, " Aşı için ilk adımı atan İngiltere’den sonra bugün Kanada’da da regülatörler Pfizer-BionTech’in aşısı için yeşil ışık yaktı. Aşılanmanın dünya çapında artacağı ve karantinaların biteceği beklentisiyle gelecekteki riskler azalıyor, risk iştahı artıyor, borsalar yükseliyor ve altın düşmeye başlıyor." dedi

JPMorgan ve HSBC gibi dev yatırım bankalarının yaptığı 2021 yılı altın tahminine değinen Topçu, bu açıklamaların çok sert raporlar olduğunu belirterek, " JPM altının Bitcoin sebebiyle uzun süre acı çekeceğini yazarken, HSBC ise altın fiyatında önümüzdeki dönemde düşüş beklediklerini açıkladı. Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara olan ilginin artması ve özellikle büyük kurumsal yatırımcıların bu piyasaya yönlenmeye başlaması altının geleceğinin önündeki bir diğer engel." dedi.

Altın fiyatlarını bitcoin mi düşürüyor?

Altın fiyat tahminlerini paylaşırken Bitcoin ve kripto-dijital para kavramının 2009 yılından bu zamana kadar uzun zamandır güç kazandığını belirten Topçu, "Özellikle 2017’deki zirvesinden sonra gelişmekte olan ülkelerde de yankı ve yatırımcı buldu. Bitcoin’in regülatörler ve devletlerle olan mücadelesi sürüyor olsa da bu hareket büyüdükçe bu mücadelelerin sertlik tonu da artacaktır. "Altın-Bitcoin ilişkisini düşünürken Bitcoin’in piyasa değeri toplamının son gelinen fiyat ile 350 milyar dolar, altının ise 10 trilyon dolar seviyesinde olduğunu unutmamak gerekiyor." dedi.

"Gram altın için satış fırsatı"

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk günlük altın paylaşımını sosyal medya hesabı üzerinden yapmaya devam ediyor. Güncel altın grafiği paylaşan Baştürk son yaptığı altın grafik yorumunda şunları söyledi:

"Gram altinda 473’lere dogru hareketler satis firsatidir. 12 Kasim’dan bu yana en az 6 kere bu seviyeye gitti. Her seferinde de baski yedi. Bugun de gitti oralara, sonra 459 gördü. 473 gecilmez midir ? Hayir. Fakat strateji budur."