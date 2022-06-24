Altın alıp kenara koyanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu 'Gizlice toplamaya başladılar' diyerek altın için tarih verdi

Analistler, makroekonomik verilerdeki yavaşlama işaretinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalardaki agresif duruşunu törpüleyeceği beklentisiyle altının ons fiyatının sınırlı da olsa toparladığını bildirdi.

Bugün Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç olarak takip edileceğini söyledi.

Gelişmeler bu yöndeyken İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Kurtoğlu, altın çağına herkesin hazır olması gerektiğini söyledi.

Kişisel Youtube kanalında konuşan Ramazan Kurtoğlu, "Dünya Altın Konseyi’nin raporuna göre şu ana kadar 190 bin ton altın çıkarılmıştır. Dünyada 53 bin ton altın rezerv vardır. Bunun 10 bin tonu Anadolu Türk yurdundadır ve Ege tarafındadır. Bunlar bugünkü teknoloji ile çıkarmak mümkün değildir. Altın, gümüş ve paladium kıymetli metallerdir. Rusya ve Çin altın topluyor. Gizliden gizleye bunu yapıyorlar. Bir altın toplama yarışı içerisine girdiler. Speküle ediliyor. Spekülasyon devam edecek. Ama size net bir şey söyleyeyim, 2023-2028 yılları arası altının altın çağı olacaktır" dedi.