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Ekonomi Altın alacakları uyardı: Altının artık onun insafına kaldı
Ekonomi

Altın alacakları uyardı: Altının artık onun insafına kaldı

Fed Başkanı Jerome Powell’ın ABD ekonomisiyle ilgili olarak yaptığı yorumların ardından altında düşüş yaşandı. Ünlü ekonomist Jeffrey Halley, altındaki gidişata ilişkin çarpıcı bir yorumda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 09:50:00 -
Altın alacakları uyardı: Altının artık onun insafına kaldı

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın ABD büyümesi ve istihdam ile ilgili yorumlarından sonra düşüş kaydederken gram altın dolar/TL'deki yatay seyir ile birlikte küresel altın fiyatlarındaki düşüşü kaydetti.

Altın, yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell’ın ABD ekonomisiyle ilgili yorumlarına ağırlık vermesiyle düştü. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyi takip ederek yeni haftaya değer kaybıyla başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, CBS’e verdiği bir röportajda, Amerikan ekonomisinin çok daha hızlı büyümeye başlayacağını ve istihdamın hızlanmasını beklediklerini belirterek, ekonominin "dönüm noktasında" olduğunu söyledi.

Görünümün önemli ölçüde iyileştiğine işaret eden Powell, "Şu anda ekonomimiz için asıl risk hastalığın yeniden yayılmasıdır" dedi.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Jeffrey Halley: Altının durumu...

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Jeffrey Halley, altındaki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Altın, şimdilik 1.730-1.760 dolar aralığında işlem görecek gibi duruyor. Bitcoin’in ise şu an için güvenli varlık olarak tercih edildiği görülüyor. Altın hala ABD Hazine tahvili faizinin insafına kalmış durumda" dedi.

Ons altın fiyatı

Altın, iki haftayı üst üste kayıpla kapattıktan sonra geçen haftayı kazançla kapatmayı başarmıştı. 2021’de en kötü ilk çeyrek performanslarından birini gerçekleştiren ons altın, sene başından bu yana yüzde 8,4 aşağıda bulunuyor.

Geçen haftayı 1.744 dolardan kapatan ons altın, yeni haftaya yüzde 0,34 düşüşle 1.738 dolar seviyesinden başladı.

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