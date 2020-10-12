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Ekonomi Altın alacakları böyle uyardı: 23 Ekim'e dikkat
Ekonomi

Altın alacakları böyle uyardı: 23 Ekim'e dikkat

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. CNN Türk eski spikeri Beste Uyanık altın için kritik tarihin 23 Ekim olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 11:19:00 -
Altın alacakları böyle uyardı: 23 Ekim'e dikkat

Altın fiyatları 490 lirayı zorluyor. Uzun vadeli yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altında nasıl bir gelişme yaşanacağı merakla bekleniyor.

CNN Türk eski spikeri Beste Uyanık, Youtube kanalı üzerinden yaptığı değerlendirmede, altın için gelecek haftanın önemli olduğuu belirtti..-

Beste Uyanık yaptığı açıklamada, "Altında son durak 23 Ekim. Altının ons fiyatı hep yükselecek. Altın iyi gidiyor. Faiz artışı gelirse altında yükseliş gerçekleşecek. 22 Ekim bu anlamda, içerideki altıncılar ve altına yatırım yapacaklar için büyük bir öneme sahip" ifadelerini kullandı.

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