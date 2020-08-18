Altın alacaklara çok kritik uyarı! Yarını bekleyin

Rusya’nın koronavirüs aşısını dünyaya duyurmasının ardından altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından bu hafta altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Piyasa uzmanları altın fiyatlarındaki dengenin yarın yapılan FED toplantısına bağlı olduğunu ve toplantı tutanaklarının takip edilmesi gerektiği yönünde tavisyelerde bulundu.

Ons altın 2 bin dolar seviyesinde seyrediyor. Altındaki son durumun ne olacağına ilişkin Integral Yatırım Menkul tarafından bir analiz raporu hazırlandı. Raporda, altının yukarı doğru seyrettiği ve bunun virüs endişesi ve ABD-Çin geriliminden kaynaklı olduğunu belirtti. Raporda, yatırım yapacakların FED toplantı tutanaklarını takip etmeleri gerektiği tavsiye edildi.

480’e yürüyor

Altın şu sıralarda 477 liradan işlem görüyor.