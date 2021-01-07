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Ekonomi Altın alacaklar dikkat! Uzmanı “Ben demiştim” deyip açıkladı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzmanı “Ben demiştim” deyip açıkladı

ABD'de yaşanan olaylar sonrası dip yapan altın fiyatları suların durulmasıyla tekrar toparlayarak 450 bandına yerleşti. Teknik analist Tunç Şatıroğlu, bir süredir yükseliş trendinde olan altın ve gümüşteki bu son düşüşü değerlendirdi. Şatıroğlu, 'Demokratlar kazanırsa böyle olacağı zaten belliydi, alım fırsatı olacağını anlatmıştım. Faizlerin de durulmasını beklerim bir süre sonra. Altın yükselişine devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 16:04:00 -
Altın alacaklar dikkat! Uzmanı “Ben demiştim” deyip açıkladı

Koronavirüs aşısında beklenilen etkinin henüz gerçekleşmemesi nedeniyle durağan bir tablo çizen altın, dün ABD'de yaşanan gelişmelerin de üzerine eklenmesiyle birlikte dip yaptı. ABD'deki olaylar sonrası gram altın 447 liraya kadar geriledi. Yeni güne toparlanmaya başlayan altın fiyatları 450 lira bandına oturdu. Peki altının bundan sonraki rotası ne olur? Altın ve gümüşteki son düşüşü değerlendiren finans teknik uzmanı Tunç Şatıroğlu, son analizlerini paylaştı.

Altın yükselişine devam edecek mi?

Altın ve gümüşte yaşanan düşüş tüm piyasalarda yaşandı. Altının ons fiyatı ise 1947 dolardan 1925 dolara geriledi. Çeyrek altın ise 743 liradan satıldı. Altın fiyatlarındaki düşüşün sınırlı olduğunu açıklayan teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu şunları söyledi;

"Altın dünkü dalgalanmayla yükselen kanalın dibine kadar indikten sonra yükseliş geçti. Demokratlar kazanırsa böyle olacağı zaten belliydi, alım fırsatı olacağını anlatmıştım. Faizlerin de durulmasını beklerim bir süre sonra. Altın yükselişine devam ediyor."

Gümüşün rotası ne olacak?

Gümüşün fiyatı da altınla birlikte düşüş trendine girdi. Gram gümüş 6 lira 31 kuruş bandına kadar gerilerken 7 Ocak Perşembe gününe yükselişle başladı gram gümüş 6 lira 37 kuruştan satılıyor. Gümüşteki düşüşü değerlendiren finans uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Gümüşün de destek bulduğunu ve yönünü yukarı çevirdiğini, yükseliş kanalında hareketine devam ettiğini görüyoruz. Altın önden gidiyor şimdilik." değerlendirmesinde bulundu.

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