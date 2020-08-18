Altın alacaklar dikkat! Uzmanı altının neden düştüğünü açıkladı
Ünlü altın uzmanı Standard Chartered Private Bank'dan Manpreet Gill, son dönemde yaşanan altındaki düşüşü örnek göstererek, altın fiyat artışının daha gidecek yeri olduğunu dile getirdi.
Manpreet Gill, son dönemde altındaki düşüşleri örnek göstererek “Bu altının sürekli düşeceğini göstermez, altının yükselerek daha gideceği yol var” ifadelerini kullandı.
Ağustos ayına girdiğimizde 2 bin dolar/ons seviyesini aştıktan kısa bir süre sonra azalma yaşayan altın fiyatlarındaki bu geri düşüş, tahvil getirilerindeki kazancın yatırımcıyı oraya yöneltmesinden kaynaklandığı belirtildi.
Gill, tahvil getirilerinde artışın altın gibi varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu altını çizerek söyledi.
Gill ifadelerine, Altında rallinin hala gidecek biraz yeri olduğunu belirten Gill, "Altında rallinin henüz sona ermediğini düşünüyoruz” diye devam etti.