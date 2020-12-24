Altın alacaklar dikkat! Uzman isim uyardı

Altın fiyatlarında inişli çıkışlı grafik devam ediyor. Altın fiyatları bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi hafif bir yükseliş gerçekleştirdi. Gram altın şu sıralarda 460-462 lira bandında dalgalı bir seyir izliyor. Altının ons fiyatı ise 1878 dolardan işlem görürken çeyrek altın 763 liradan satılıyor. Bununla birlikte 24 aralık itibariyle piyasalarda dolar kuru 7 lira 65 kuruştan, euro ise 9 lira 34 liradan işlem görüyor. Altın ve piyasa analizcisi İslam Memiş ise altına yatırım yapanlara önemli uyarılarda bulundu.

Uyarıda bulundu

Gram altın ve piyasalarda oluşan Merkez Bankası faiz artıracak baskısı değerli maden ve döviz piyasasını hafta boyunca çıkış yönünde olumsuz etkiledi. Altın, gümüş veya dolara yatırım yapanlar yeni yılda çıkış beklerken uzmanlar sabırlı olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Altın uzmanı İslam Memiş kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada altın alanları uzun vadede yatırımlarını değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor. Memiş, "1 kg altın 59.550-60.880 dolar aralığında geziniyor. Belirsizliğin arttığı dönemde en güvenli yöntem. Her hâlukarda açıkda olmuyorsun. TL ile kısa vadeli al-sat yapanlar rahat uyuyamıyor!" ifadelerini kullandı. İslam Memiş, Gübretaş'ın maden sahasında büyük bir altın rezervinin bulunmasına ise, "Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. 3,5 milyon ons, 100 ton yani 6 milyar dolar. Bu haber, hem Türkiye ekonomisine hemde sektöre olumlu etkiye sahip olacaktır. Türkiye, 38 tonluk altın ithalatı yaptı.Bu yıl 44 ton olması bekleniyor.İthalat açısından önemi çoktur. 2 yıl içinde ekonomiye kazandırılması ithalat tarafına olumlu katkı sağlayacaktır. Çıkarılma maliyetini 800 dolar olduğunu düşünürsek şirkete 1,5 milyar $ kazanç da sağlamış oluyor. Kaynak, tesadüfen bulunan bir kaynak değildir" şeklinde konuştu.