Altın alacaklar dikkat! Uzman isim 'Bugün durum biraz daha farklı olabilir' diyerek uyardı!

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün açıklanacak Fed kararı öncesi altın fiyatlarında yukarı yönde bir hareketlilik başladı. Vatandaşlar, "Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? Gram altın almak için doğru zaman mı? Faiz kararı sonrası altın düşer mi? Altın fiyatlarındaki son durum nedir?" sorularına yanıt arıyor. Yatırım Danışmanı Üzeyir Doğan 24 TV'de yaptığı açıklamada, "Bugün Fed kararı açıklanacak. Bu kararın açıklanmasının ardından altın fiyatlarındaki hareketlilik biraz daha radikalleşebilir." ifadesinde bulundu. İşte 3 Kasım Çarşamba güncel altın fiyatları...

"Bugün durum biraz daha farklı olabilir"

24 TV'de, Fed kararı sonrasında altın fiyatlarındaki hareketlerin radikalleşe bileceğini ve buna dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yatırım Danışmanı Üzeyir Doğan şunları ifade etti:

Bugün durum biraz daha farklı olabilir. Bir süredir 1800 doların üzerine pek fazla çıkamayan bir altın fiyatlaması var. Şuanda da hafif altında. Varlık Alım Programı'nın azaltılması ve bununla ilgili sürecin, hızın ortaya çıkması altın fiyatlarında biraz daha düşüş getirebilir. Çünkü ben bu sürecin ilk etapta Amerikan tahvil faizlerinde yükselişe dolarda da değerlenmeye sebebiyet vereceği görüşündeyim. Bunun da altının ons fiyatlarını biraz daha baskılayabileceğini düşünüyorum.

"Gelecek yıl altın yükselişe geçecek"

Ama şunu söyleyeyim, bir ay olabilir, iki ay olabilir, bu altın fiyatlarında olacak düşüşlerin de gelecek yıl için çok cazip alım fırsatları oluşturacağı kanaatindeyim. Gelecek yıl altındaki yukarı yönlü seyrin devam edebileceğini düşünüyorum.

Alım fırsatı seviyeleri

Gram altın tarafına baktığımızda, 500-520 arasındaki fiyatlar alım için değerlendirilebilecek yerler.