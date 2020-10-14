Altın alacaklar dikkat! Ünlü firma altının sert gerilemesini yorumladı

Altının fiyatlarının gece yarısı çakılması nedeniyle piyasa dinamiklerinin değişmesi uzmanların dikkatini çekti. Bunun üzerine Ünlü&Co/Daha firması önemli bir açıklamada bulundu.

Ons altının kazanımlarını koruyamadığından bahseden firma, “Ons altın kazanımlarını koruyamıyor. Seçimden önce olmasa bile seçimin hemen ardından mali teşvik paketinde uzlaşılacağına ilişkin öngörüler geçerliliğini koruyor. Ancak kısa vadeli beklentilerin bozulmasına yol açan bu durum ons altına güç kaybı olarak yansırken 1900 doların altının test edilmeye başlandığını görüyoruz. Kaldı ki, 93,5 seviyesinin üzerine yükselen dolar endeksinin oldukça dirençli bir görünüm sergilemesi de değerli metaller açısından şartları zorlaştırıyor. Ons altında yukarıda 1935 doları ana direnç olarak görmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılmadıkça yukarı yönlü denemeler büyük resmi değiştirmek için yeterli olmayabilir. 1900 doların aşağı yönlü test edilmeye başlanması ile aşağıda ise 1886 dolar ilk destek olarak takip edilebilir.” açıklamasında bulundu.

IKON Menkul analizine göre; "1928 direncine denk gelen downtrend çizgisi kırılamamıştı ve bu sebeple de ons altında dün kat satışları gördük. Bu düşüş Asya seansında 1884 desteğine kadar devam etmiş olsa da bu destekten hafif tepki geldi. Olası düşüşlerin devamında 1884 ve 1875 seviyeleri önemli. Bu bölgenin kırılması 1850 desteğini gündeme getirebilir. Olası tepkilerde şuan ilk direnç 1898 seviyesi olsa da gün içi ana direnç hattı olarak bahsettiğimiz downtrend çizgisi takip edilebilir." ifadeleri kullanıldı.